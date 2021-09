Paris Musée National Jean-Jacques Henner Paris Saint-Saëns et l’atelier des pains Musée National Jean-Jacques Henner Paris Catégorie d’évènement: Paris

Saint-Saëns et l’atelier des pains Musée National Jean-Jacques Henner, 16 octobre 2021 16:00, Paris. Samedi 16 octobre, 16h00 Sur place Tarif normal : 15€ Tarif réduit : 10 € Gratuit pour les moins de 3 ans, sur les genoux des parents et sur présentation d’un justificatif le jour du concert. contact.smop@gmail.com, https://www.lapochettemusicale.com/ La Pochette Musicale a l’honneur de présenter Pauline Bartissol, au violoncelle, et Laurent Wagschal, au piano, pour jouer quelques pièces choisies au jardin d’hiver du Musée Jean-Jacques Henner. La Pochette Musicale a l’honneur de présenter Pauline Bartissol, au violoncelle, et Laurent Wagschal, au piano, pour jouer quelques pièces choisies de leur nouvel album ENSEMBLE LE DELUGE, au jardin d’hiver du Musée Jean-Jacques Henner. Formé en 2017, le duo Bartissol – Wagschal s’emploie à explorer le répertoire immense de sonate pour violoncelle et piano. Fin 2019, Laurent Wagschal, interprète reconnu et grand spécialiste du répertoire français, a eu le projet fou de regrouper 5 artistes en duos de piano et cordes, parmi lesquels Pauline, pour jouer ensemble l’intégralité des œuvres pour violoncelle et piano de Camille Saint-Saëns, à l’occasion du centenaire de sa mort. Au goûter, venez partager un goûter autour du pain, 100% sensoriel…

Camille proposera un atelier aux saveurs variées, une palette de textures, des odeurs étonnantes, autour du pain et ses secrets, avec les levures Lesaffre ! Musée National Jean-Jacques Henner 43 avenue de Villiers, 75017 Paris 75017 Paris Paris samedi 16 octobre – 16h00 à 17h00

