Entrée – Musée du Moyen-Âge Musée National du Moyen-Âge, 1 janvier 2020, PARIS.

Entrée – Musée du Moyen-Âge Musée National du Moyen-Âge. Un spectacle à la date du 2020-01-01 à 00:00 (2020-01-01 au ). Tarif : 13.5 à 13.5 euros.

Ouvert tous les jours, sauf lundi, de 9h30 à 18h15. Fermé le 25 décembre le 1e janvier, le 1er mai. Le billet est valable deux ans à compter de la date d’achat. Le musée est ouvert tous les jours sauf le lundi de 9h30 à 18h15. Fermeture de la billetterie à 17h30. Début de l’évacuation des salles à 17h45. Nocturnes les 1er et 3e jeudis de 18h15 à 21h (fermeture de la caisse à 20h30). Fermé les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre. Fermeture exceptionnelle à 16h, les 24 et 31 décembre. Gratuit pour les moins de 26 ans, les chômeurs, les personnes bénéficiant des minimas sociaux (RSA, ASS, minimum vieillesse), les étudiants en Histoire de l’art, les personnes handicapées et les mutilés de guerre.Gratuit pour tous le 1er dimanche de chaque mois.Le jeudi 12 mai 2022, le musée de Cluny, seul musée national en France consacré au Moyen Âge, accueillera à nouveau ses visiteurs. Cette réouverture intervient à l’issue de la dernière phase d’un ambitieux chantier de modernisation pensé dès 2011 et commencé en 2015. Musées SCN – RMN Musées SCN – RMN

Votre billet est ici

Musée National du Moyen-Âge PARIS Muée de Cluny Paris

13.5

EUR13.5.

Votre billet est ici