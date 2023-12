Dans les pas d’Hélène Berr Musée Jean Jacques Henner Paris, 4 février 2024, Paris.

Dans les pas d’Hélène Berr Musée Jean Jacques Henner Paris Dimanche 4 février 2024, 11h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-02-04 11:00

Fin : 2024-02-04 11:30

Concert autour du journal d’Hélène Berr et de pièces de Bach, Haydn, Schubert, Franck, Mantovani. Avec Marine Perez, flûte, Véronique Briel, piano et les 1ère du Lycée Honoré de Balzac (Paris 17). Dimanche 4 février 2024, 11h00 1

Hélène Berr, née le 27 mars 1921 à Paris, témoigne d’un des moments les plus sombres de notre Histoire dans son Journal écrit entre 1942 et 1944. Elle est déportée à Auschwitz le 27 mars 1944, elle meurt début avril 1945 au camp de Bergen-Belsen, quelques jours avant l’entrée des troupes britanniques.

La musique irrigue son quotidien et constitue une façon de maintenir une étincelle de vie et de lumière. De la même façon, Serpouhi Hovaghian puisera dans la poésie la force de dépasser son malheur dans l’errance sur les routes de la Turquie de 1915.

Nombreux sont les témoignages qui soulignent l’entrelacement de la vie et de l’art. A l’occasion de ce concert, nous ferons dialoguer littérature et musique car ce sont deux langages extraordinaires pour exprimer les émotions et transmettre la mémoire.

Des œuvres musicales, des extraits choisis et lus du Journal d’Hélène Berr, dont le style confère à son texte une portée universelle, accompagnés d’autres évocations, constituent le programme de ce concert lecture.

La présence de Mariette Job, qui a porté la publication du journal de sa tante, soulignera le chemin parcouru pour tirer ce texte de l’oubli, en nous rappelant la nécessité de la mémoire pour appréhender la complexité du réel.

Faire revivre les témoignages par des lycéens et des musiciennes, associer le verbe et les notes, pour tisser les fils de la transmission….

Musée Jean Jacques Henner 43 avenue de Villiers, 75017 Paris Quartier de la Plaine-de-Monceau Paris 75017