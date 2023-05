Le M. Musée du Vin – Paris Musée du Vin, 25 avril 2023, PARIS.

Le M. Musée du Vin – Paris Musée du Vin. Un spectacle à la date du 2023-04-25

Le musée est ouvert du mardi au samedi, de 10h à 18h. Accès gratuit jusqu’à 9 ans inclus. Billet valable un an à compter de la date d’achat.Tarif réduit: enfants -18 ans, étudiants + 18ans, séniors, personnes à mobilité réduite et personnes en situation de handicap, carte famille nombreuse, demandeurs d’emploi.Le M. Musée du VinDans un square privé, à proximité de la Tour Eiffel, le Musée du vin vous accueille dans son hôtel particulier et sescaves voûtées du XVème siècle. Un ensemble de plus de 1000 m2 dédiés à l’univers du vin et de la gastronomie : Restaurant, bar à vin, boutique,cours de dégustation, accueil de groupes et entreprises pour des soirées, dîners, cocktails, séminaires, animations…. Le Musée :Venez découvrir le Musée, collection permanente de plus de 2200 objets, aménagée dans le cadre exceptionnel desanciennes carrières de Passy. Métiers et traditions sont évoqués, illustrant plusieurs milliers d’années de savoir-faireet la richesse de notre patrimoine. Un hommage à tous ceux qui ont œuvré pour produire des vins mondialementcélèbres. Venez-vous immerger au cœur des vignobles, vivez des scènes historiques et découvrez les objets cultes du vin et hors dutemps du patrimoine français ! Accès :Adresse : 5 Square Charles Dickens – 75016 Paris.Métro : ligne 6 station Passy.Bus : ligne 72 -Pont de Bir-Hakeim / ligne 32 – station Passy La Tour.Audioguides fournis. Musée du Vin

Musée du Vin PARIS 5 Square Charles Dickens Paris

15.0

EUR15.0.

