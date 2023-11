Madeleine et Salomon Eastern Spring Musée du Judaïsme, 15 novembre 2023, PARIS.

Madeleine et Salomon Eastern Spring Musée du Judaïsme. Un spectacle à la date du 2023-11-15 à 20:00 (2023-11-15 au ). Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

CENTRE ART ET CULTURE ESPACE RACHI présente À l’occasion de la parution de l’album Eastern Spring (Tzig Art, 2022) Eastern Spring, nouvel album de Madeleine et Salomon, rend hommage à la pop orientale militante des années 1960-1970, avec des pépites de la chanson arabe, israélienne, grecque, pour la plupart inconnues en Occident. Les titres interprétés en anglais par la voix jazz orientale de Mathilde Rullaud (Madeleine) mêlée aux compositions du pianiste Alexandre Saada (Salomon) effacent les frontières et font souffler un vent de liberté de Beyrouth à Tel-Aviv, et jusqu’à Téhéran. Alexandre Saada, Clotilde Rullaud, Madeleine et Salomon Alexandre Saada, Clotilde Rullaud, Madeleine et Salomon

Votre billet est ici

Musée du Judaïsme PARIS 71, rue du Temple Paris

27.5

EUR27.5.

