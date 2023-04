Carte Blanche – Musée d’Orsay & Musée de l’Orangerie Musée d’Orsay, 1 janvier 2023, PARIS.

Carte Blanche – Musée d'Orsay & Musée de l'Orangerie Musée d'Orsay.

Laissez-passer provisoire valable 14 jours, vous recevrez votre Carte Blanche définitive à domicile sous 10 jours. La Carte blanche est valable 1 an à compter de la date d’adhésion. Votre Carte blanche n’est pas à retirer sur place aux musée d’Orsay et de l’Orangerie, elle vous est envoyée par voie postale sous 10 jours, à l’adresse renseignée.Pour recevoir votre Carte blanche, il est obligatoire de bien compléter la fiche ainsi que les informations suivantes :NOMPRENOMADRESSE POSTALE COMPLETELes coordonnées doivent être celles du futur porteur de la Carte blanche et non celle du payeur.Les avantages de la Carte blanche – Profitez d’une année de visites haute en couleur avec la Carte blanche des musées d’Orsay et de l’Orangerie !- Visitez librement le musée d’Orsay et le musée de l’Orangerie pendant un an.- Accédez aux expositions temporaires et permanentes en illimité par l’entrée réservée.- Revenez quand vous le souhaitez.- Bénéficiez de réductions sur les audioguides, les concerts et spectacles de l’auditorium ainsi que dans nos espaces de restauration et librairies-boutiques.- Suivez l’actualité des musées en avant-première.- Profitez des tarifs et avantages offerts (répétitions générales, portes ouvertes…) chez les partenaires culturels du musée. Formule Duo- Faîtes profiter à votre invité de l’accès illimité par l’entrée réservée, de tarifs préférentiels sur les manifestations culturelles à l’unité et chez nos partenaires…- Votre invité peut être différent à chaque visite, dans la limite d’un invité par jour. Musée d’Orsay, Musée de l’Orangerie

Musée d’Orsay PARIS 1 rue de la Légion d’Honneur Paris

