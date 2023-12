Soirée Cult’ One Piece dans l’œil des experts musée des Arts et Métiers Paris, 15 décembre 2023 19:30, Paris.

2023-12-15 19:30 Explorez l’univers de One Piece comme vous ne l’avez jamais fait ! Analyses de la piraterie, décryptage des mers tumultueuses qui entourent Red Line, et grands jeux et animations… Vendredi 15 décembre, 19h30 1

Un nouvel arc s’écrit au musée des Arts et Métiers, le vendredi 15 décembre à 19h ! En compagnie de deux experts en archéologie et océanologie, explorez l’univers de One Piece comme vous ne l’avez jamais fait ! Analyses de la piraterie, décryptage des mers tumultueuses qui entourent Red Line, et grands jeux et animations pour déterminer qui, enfin, sera le roi des pirates…

Une soirée organisée par le musée des Arts et Métiers et Instant Science

Luffy, le Thousand Sunny, et au milieu : la vraie piraterie !

Jean Soulat, archéologue spécialiste de la piraterie et auteur du livre “Pirates” paru aux éditions Alisio, plongera dans les méandres de l’histoire pour analyser ce que le Thousand Sunny, son brillant équipage et ses incroyables aventures nous offrent de plus réaliste !

Les mers de One Piece : entre idées de génies et bizarreries

Arnaud Abadie, docteur en océanologie et grand amateur de One Piece, vous emmènera dans un voyage captivant à travers les océans, explorant les liens entre la réalité et l’univers fantastique qui gravite autour des Mugiwara.

Le roi des pirates, ce sera vous !

Et pour accompagner cette soirée, plusieurs jeux et animations vous attendent ! Un grand combat final refermera notre épique chapitre, le temps d’un quiz où les plus grands amateurs de la saga repartiront avec plusieurs cadeaux !

musée des Arts et Métiers 60 rue réaumur 75003 Paris Quartier des Arts-et-Métiers Paris 75003