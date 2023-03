Batman & sa Batmobile dans l’oeil des experts musée des Arts et Métiers, 31 mars 2023 19:00, Paris.

Vendredi 31 mars à 19h, Batman passe sous le regard d’experts lors d’une soirée exceptionnelle au Musée des Arts et Métiers à Paris ! Du réalisme de la Batmobile en passant par la psychologie de Batman, venez décortiquer l’univers du Chevalier noir. Mais pas seulement : atelier comics, grand quiz et cadeaux vous attendent durant cette soirée.

Événement gratuit, mais sur inscription obligatoire !

Un événement organisé par le musée des Arts et Métiers et Instant Science dans le cadre de l’exposition Permis de Conduire ?.

Plein phare sur la Batmobile

Que nous raconte le design des différentes Batmobiles et son évolution ? Les voitures de demain pourraient-elles ressembler à la Batmobile ? Arpentez les rues de Gotham en compagnie de la designeuse Julie Mazoué et de Raoul de Charette, chercheur à l’Inria spécialiste des voitures autonomes.

Batman sur le divan

Qui se cache réellement derrière le masque de Batman ? Au volant de sa Batmobile, il semble invincible et pourtant il a de nombreuses failles et zones d’ombre. Marqué par la mort de ses parents, comment Batman réussit-il à surmonter ce traumatisme ? De quels troubles psychologiques pourrait-il éventuellement souffrir ? Levons le voile sur la personnalité énigmatique de Batman avec Anthony Huard, psychologue et psychanalyste.

Atelier comics : dessinez votre Batmobile

Imaginez votre voiture de super-héros grâce à l’animation imaginée et animée par les illustrateurs de Drink and Draw Paris !

BatQuiz : Le Défi

Êtes-vous un vrai fan de Bruce Wayne ? Participez au grand quiz final sur l’univers de Batman et remportez de nombreux lots : les livres La Batmobile à travers les âges et Batman, la nouvelle encyclopédie offerts par les éditions Huginn & Muninn, plusieurs exemplaires du livre de l’intervenant Anthony Huard Freud & les super-héros offerts par les éditions de l’Opportun et des places pour des événements offertes par Geek’up Festival et Paris Fan Festival !

Infos pratiques :

• Rendez-vous le vendredi 31 mars 2023, au musée des Arts et Métiers (60 Rue Réaumur, 75003 Paris). Ouverture des portes à 18h et lancement des animations et interventions à 19h. Fin aux alentours de 21h.

• Soirée ouverte à toutes et à tous. Entrée sur inscription et gratuite. Les places sont garanties jusqu’à 18h45, dernier délai. Au-delà de cet horaire, votre place sera attribuée aux personnes présentes.

• Attention : cet événement n’est pas une projection de film.

