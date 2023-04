Musée de la Poste Hors Exposition Musée de la Poste, 15 mai 2023, PARIS.

Musée de la Poste Hors Exposition Musée de la Poste. Un spectacle à la date du 2023-05-15 à 00:00 (2023-05-15 au ). Tarif : 5.0 à 5.0 euros.

Contremarque à échanger Valable du 15/05 au 05/09/2023 Ouvert tous les jours sauf le mardi de 11h à 18h Gratuit pour les moins de 26 ans, postiers, personnes en situation de handicap et minimas sociaux.L’entrée du musée est gratuite pour tous le premier dimanche de chaque mois.Riche de ses collections philatéliques et postales, le Musée de La Poste est, à la fois, un musée d’entreprise et de société qui présente l’histoire des services de La Poste, et un musée de France qui gère une collection patrimoniale, postale et philatélique, appartenant à l’Etat. Accessible à tous dans des conditions optimales de visite, le Musée de La Poste rénové met en lumière ses collections pour un voyage au cœur de l’histoire de la Poste, de l’art postal et de la philatélie. Une visite à travers trois plateaux d’exposition permanente et des expositions temporaires qui raconte l’histoire du transport postal du cheval au téléphone, met en lumière les multiples activités des postiers et les coulisses de l’exploitation, dévoile les secrets de la fabrication du timbre et valorise l’expression artistique autour de la Poste. Musée de la Poste

Votre billet est ici

Musée de la Poste PARIS 34 Boulevard de Vaugirard Paris

5.0

EUR5.0.

Votre billet est ici