Musée de la Magie & Musée des Automates Musée de la Magie, 20 avril 2023, PARIS.

Musée de la Magie & Musée des Automates Musée de la Magie. Un spectacle à la date du 2023-04-20 à 00:00 (2023-04-20 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros.

Billet valable jusqu’au 31/12/2023 Ouvert les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 19h. Ouvert tous les jours pendant les petites vacances de la zone C. Billet coupe-file valable 1 jour au choix.Gratuit pour les moins de 3 ans.Crée en 1993, le Musée de la Magie fait découvrir un art millénaire et secret au public à travers des collections uniques au monde, des illusions d’optiques, des jeux interactifs et un spectacle permanent… Sa mission étant de montrer que la magie est un art à part entière avec son passé, son histoire, ses techniques : « une véritable culture magique ».La collection cristallise la quintessence de l’art Magique et nous fait découvrir les secrets et la beauté de l’Art Magique. Grâce à des guides magiciens et à la suite d’un spectacle d’illusionnisme ponctuant la visite, vous aurez ainsi l’occasion de rêver une fois de plus à la Magie… Le Musée des Automates propose une exposition où plus de 100 automates « font leur show ». Les visiteurs sont invités à découvrir le monde étrange et merveilleux de ces curieuses machines, à la fois jouets et chefs-d’œuvre de mécanique. Toutes les pièces offertes à notre admiration sont un témoignage animé d’une des composantes du génie des hommes : le rêve. Les automates concrétisent des rêves nourris par l’imagination, le savoir-faire technique et le génie des artistes qui les ont conçus. A la fois teinté d’un humour cocasse ou dévastateur, chaque personnage nous renvoie une image de nous-même, qui, sous la futilité apparente du jeu, vient bousculer notre réalité pour nous ouvrir les portes de l’imaginaire. En appuyant sur les boutons qui déclenchent chaque petit personnage, on découvrira les surprises interactives réservées aux visiteurs de cette exposition amusante et insolite.Accès : Parking : Pont-MarieMétro : Saint-Paul (ligne 1) – Sully-Morland, Pont-Marie (ligne 7)Bus : Sully-Morland (ligne 67, 86, 87), Saint-Paul (69,76,96) Musée de la Magie

Votre billet est ici

Musée de la Magie PARIS 11, rue Saint Paul Paris

15.0

EUR15.0.

Votre billet est ici