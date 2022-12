Lire la nature 2023 : rendez-vous au salon du livre à Paris musée de la Chasse et de la Nature Paris Catégorie d’évènement: Paris

Lire la nature 2023 : rendez-vous au salon du livre à Paris musée de la Chasse et de la Nature, 21 janvier 2023 10:00, Paris. 21 et 22 janvier 2023 Sur place Entrée libre et gratuite https://fondationfrancoissommer.org/lire-la-nature-demandez-le-programme-du-salon-du-livre-2023-a-paris/

Rendez-vous avec plus de 40 auteurs, spécialistes et amoureux de la nature, en dédicace et rencontres-débats, au salon du livre Lire la nature, le week-end des 21 et 22 janvier 2023. Voici le programme ! Une quarantaine d’auteurs en dédicace et des rencontres débats…. Lire la nature, ce sont d’abord des rencontres avec des auteurs qui explorent la relation entre l’homme et son environnement naturel. Dans un contexte de changement climatique et de dégradation de la biodiversité, la thématique est essentielle. La crise du Covid a amplifié le désir de nature des Français. Pour mieux comprendre, plus de 40 écrivains viendront participer à des rencontres, des débats et à des séances de dédicace ; qu’ils soient auteurs de littérature générale ou de jeunesse, chercheurs ou essayistes, vous y trouverez de quoi apprendre… et lire ! Parmi eux : Raphaël Mathevet, écologue et géographe, et Roméo Bondon , pour Sangliers – géographies d’un animal politique (Actes Sud).

écologue et géographe, et , pour Sangliers – géographies d’un animal politique (Actes Sud). Laurent Bègue-Shankland , professeur de psychologie sociale, pour Face aux animaux – Nos émotions, nos préjugés, nos ambivalences (Odile Jacob).

, professeur de psychologie sociale, pour Face aux animaux – Nos émotions, nos préjugés, nos ambivalences (Odile Jacob). Camille Brunel, écrivain et journaliste militant animaliste pour Eloge de la baleine (Rivages).

écrivain et journaliste militant animaliste pour Eloge de la baleine (Rivages). Jean-Jacques Camarra , fondateur du réseau Ours Brun de l’Office français de la Biodiversité (OFB), pour A_u pays de l’Ours_ (Salamandre).

, fondateur du réseau Ours Brun de l’Office français de la Biodiversité (OFB), pour A_u pays de l’Ours_ (Salamandre). Eric Chevillard , pour L’arche Titanic (Stock).

, pour L’arche Titanic (Stock). Laurence Devillairs , agrégée, professeur et docteur en philosophie, pour Petite philosophie de la mer (La Martinière).

, agrégée, professeur et docteur en philosophie, pour Petite philosophie de la mer (La Martinière). L’architecte Nicolas Gilsoul , pour Chlorophylle et bêtes de villes – Petit traité d’histoire naturelle au cœur des cités du monde (Fayard).

, pour Chlorophylle et bêtes de villes – Petit traité d’histoire naturelle au cœur des cités du monde (Fayard). Valentine Goby, pour son quatorzième roman L’île haute (Actes sud).

pour son quatorzième roman L’île haute (Actes sud). Sibylle Grimbert , Prix 30 Millions d’amis 2022, pour Le dernier des siens (Anne Carrière).

, Prix 30 Millions d’amis 2022, pour Le dernier des siens (Anne Carrière). David Happe , expert arboricole, pour Au chevet des arbres (Le mot et le reste).

, expert arboricole, pour Au chevet des arbres (Le mot et le reste). Claudie Hunzinger , Prix Femina 2022, écrivain et plasticienne, pour Un chien à ma table (Grasset).

, Prix Femina 2022, écrivain et plasticienne, pour Un chien à ma table (Grasset). Alexis Jenni, prix Goncourt 2011 pour L_’art français de la guerre_, écrivain passionné par la nature (Paulsen).

prix Goncourt 2011 pour L_’art français de la guerre_, écrivain passionné par la nature (Paulsen). Alexandre Lacroix , directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, et auteur d’Au cœur de la nature blessée (Allary).

, directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, et auteur d’Au cœur de la nature blessée (Allary). Michel Le Van Quyen , directeur de recherche à l’INSERM, pour Cerveau et nature – Pourquoi nous avons besoin de beauté en ce monde (Flammarion).

, directeur de recherche à l’INSERM, pour Cerveau et nature – Pourquoi nous avons besoin de beauté en ce monde (Flammarion). Jean-Luc Bizien , Le Botaniste (Fayard).

, Le Botaniste (Fayard). Dominique Bourg , philosophe, pour Une nouvelle terre (Desclée de Brouwer).

, philosophe, pour Une nouvelle terre (Desclée de Brouwer). Isabelle Louviot , éditrice, Elisée Reclus : penser l’homme et la terre (Le Tripode).

, éditrice, Elisée Reclus : penser l’homme et la terre (Le Tripode). Marielle Macé , directrice de recherche au CNRS et enseignante de littérature à l’EHESS, pour Une pluie d’oiseaux (José Corti).

, directrice de recherche au CNRS et enseignante de littérature à l’EHESS, pour Une pluie d’oiseaux (José Corti). Sandra de Vivies , pour Des vivants et des luttes – L’écologie en récits (Wildproject).

, pour Des vivants et des luttes – L’écologie en récits (Wildproject). Vanessa Manceron, anthropologue et chercheuse au CNRS pour Les Veilleurs du vivant – Avec les naturalistes amateurs (La Découverte).

anthropologue et chercheuse au CNRS pour Les Veilleurs du vivant – Avec les naturalistes amateurs (La Découverte). Catherine Meurisse , dessinatrice et caricaturiste (Le Monde, Charlie Hebdo…), pour La jeune femme et la mer / Les fables de la Fontaine (Dargaud).

, dessinatrice et caricaturiste (Le Monde, Charlie Hebdo…), pour La jeune femme et la mer / Les fables de la Fontaine (Dargaud). Karine Miermon t, pour Vie de forêts (L’atelier contemporain).

t, pour Vie de forêts (L’atelier contemporain). Wilfred N’Sondé , prix Senghor, auteur de Femmes du ciel et des tempêtes (Actes Sud).

, prix Senghor, auteur de Femmes du ciel et des tempêtes (Actes Sud). Colin Niel, auteur multi-primé, pour Darwyne (Le Rouergue).

auteur multi-primé, pour Darwyne (Le Rouergue). Rémi Paolozzi , pour KNUD ou les 7 expéditions de Thulé (Le mot et le reste).

, pour KNUD ou les 7 expéditions de Thulé (Le mot et le reste). Olivier Remaud , philosophe et directeur d’études à l’EHESS, pour Quand les montagnes dansent (Actes Sud).

, philosophe et directeur d’études à l’EHESS, pour Quand les montagnes dansent (Actes Sud). Jean Rolin, pour La traversée de Bondoufle (P.O.L.).

pour La traversée de Bondoufle (P.O.L.). Fanny Taillandier , pour Delta (Le Pommier).

, pour Delta (Le Pommier). Laurent Tillon , responsable biodiversité à l’Office national des forêts (ONF) et auteur de Les chauves-souris (Actes Sud).

, responsable biodiversité à l’Office national des forêts (ONF) et auteur de Les chauves-souris (Actes Sud). Georges Vigarello, historien, pour Une histoire des lointains (Seuil).

historien, pour Une histoire des lointains (Seuil). … et bien d’autres à venir ! Les manuscrits de Maurice Genevoix exposés en exclusivité A l’occasion de Lire la nature, venez découvrir une exposition inédite des manuscrits et des archives personnelles de Maurice Genevoix, chantre de la nature sauvage, entré au Panthéon en 2020.

Ces manuscrits ont été récemment acquis par la Bibliothèque nationale de France (BnF), avec le soutien du Fonds du patrimoine du ministère de la Culture, de deux mécènes – la Fondation d’entreprise La France mutualiste et la Fondation François Sommer – et près de 1274 donateurs individuels. Deux écrins classés monuments historiques Le Salon Lire la nature se déroule au musée de la Chasse et de la Nature. A cette occasion, les Hôtels de Mongelas et de Guénégaud ouvriront leurs portes gratuitement.

Certaines salles habituellement fermées au public seront exceptionnellement accessibles pendant tout le week-end : le Grand Salon, ouvrant sur un jardin intérieur à la Française ou encore l’escalier Mansart, du nom de l’architecte François Mansart (1598-1666), exemple architectural unique en France. Les 50 ans de la disparition de François Sommer 2023 marquera le cinquantième anniversaire de la mort de François Sommer (1904-1973). Ce compagnon de la Libération, entrepreneur social et visionnaire de l’écologie (il a contribué à la création du ministère de l’Ecologie) a consacré sa vie à la protection de la nature vivante et sauvage, à une époque où l’on commençait à peine à formuler les grandes questions environnementales. Des ateliers pour les enfants Demandez le programme ici ! musée de la Chasse et de la Nature 62 Rue des Archives, 75003 Paris 75003 Paris Quartier Saint-Merri samedi 21 janvier 2023 – 10h00 à 19h00

dimanche 22 janvier 2023 – 10h00 à 19h00

