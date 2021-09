Paris Philharmonie de Paris île de France, Paris Paris Mozart Orchestra / Diversità / Claire Gibault Philharmonie de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris Mozart Orchestra / Diversità / Claire Gibault Philharmonie de Paris, 27 septembre 2021

Promouvoir la diversité en musique, tel est l’objectif de Claire Gibault et du Paris Mozart Orchestra qu’elle a fondé en 2011 : musiciennes et programme en témoignent lors de ce concert. Attention : l’accès à cet événement est soumis à la présentation d’un pass sanitaire valide. Face à Schumann, Brahms et Ravel, piliers du répertoire symphonique, Claire Gibault invite le compositeur contemporain Fabio Vacchi, qui s’inspire d’une nouvelle de Nadine Gordimer, prix Nobel de littérature en 1991 et très active dans la lutte contre l’apartheid : « La culture occidentale doit savoir reconnaître les valeurs des autres traditions, sans craindre de perdre ses racines mais, au contraire, en les renforçant par la confrontation continuelle avec l’altérité », explique-t-il. Le Concerto en la mineur de Clara Schumann, interprété par Isata Kanneh-Mason, dont le récent disque consacré à la compositrice a fait sensation, complète le programme. Claire Gibault y partage la baguette avec Glass Marcano, jeune cheffe vénézuélienne dont la direction aussi inspirée qu’instinctive a impressionné lors du dernier concours de direction La Maestra, réservé aux femmes. Lieu : Salle des concerts – Cité de la musique Concerts -> Classique Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

