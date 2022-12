Le salon des Masters et Mastères Spécialisés • SAMS Paris Montreuil Expo Montreuil Catégories d’évènement: Montreuil

Quelles études après un bac +3/4 ? Paris Montreuil Expo 128 rue de Paris 93100 Montreuil Étienne-Marcel – Chanzy Montreuil 93100 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« link »: « https://lemde.fr/3FuVPpS »}] Que faire une fois ma licence ou mon bachelor en poche ? Comment sélectionner un master ? Quels sont les critères d’admission en bac +4 et bac +5 ? Quel programme spécialisé choisir pour construire mon projet professionnel ? Le Salon des Masters et Mastères Spécialisés (SAMS) organisé par le Groupe Le Monde, vous donne rendez-vous le samedi 28 Janvier 2023 au Paris Montreuil Expo. Ce sera l’occasion de vous renseigner sur les différents cursus proposés par les grandes écoles et les universités, avec des présentations de leurs programmes : finance, marketing, communication, digital, relations internationales, ressources humaines, droit, management, sciences, technologie, santé, arts, langues, et bien d’autres. Vous pourrez échanger avec les exposants, les responsables de programmes et les étudiants, construire votre projet personnalisé et poser vos questions lors de rendez-vous individuels.

Des conférences seront animées par des journalistes du « Monde » pour donner des repères et éclairages sur les formations et leurs débouchés.

Une équipe de coachs pour vous conseiller dans la rédaction de vos dossiers de candidatures, vos projets d’orientation, la préparation aux concours d’admission, et la rédaction de votre CV. Inscrivez-vous dès maintenant sur le site officiel du salon : https://lemde.fr/3FuVPpS et découvrez les écoles et les formations qui seront présentes au salon SAMS !

2023-01-28T10:00:00+01:00

2023-01-28T18:00:00+01:00

