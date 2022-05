Paris mon amour Vézelay Vézelay Catégories d’évènement: Vézelay

Vézelay Yonne EUR Son pays, c’est Paris ! Un tour de chant pour revivre la complicité magique de la mythique chanteuse, danseuse et meneuse de revue Joséphine Baker avec son public, inspiré de son concert d’adieu à l’Olympia en 1968. Son pays, c’est Paris ! Un tour de chant pour revivre la complicité magique de la mythique chanteuse, danseuse et meneuse de revue Joséphine Baker avec son public, inspiré de son concert d’adieu à l’Olympia en 1968. Terrasses de la basilique Jardins de la Basilique Vézelay

