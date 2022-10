Rencontre Ecotech® Energie Ministère de l’Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rencontre Ecotech® Energie Ministère de l’Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique, 6 décembre 2022 09:00, Paris. Mardi 6 décembre, 09h00 Sur place https://energie.ecoentreprises-france.fr

Participez à la 5ème édition du rendez-vous national des acteurs de l’innovation et de la R&D dans l’énergie La 5ème Rencontre Ecotech© Énergie, organisée par le PEXE – Les éco-entreprises de France et ses réseaux, l’ADEME et l’Alliance des Instituts Carnot pour les Energies à Faible Impact Carbone, avec le soutien du CSF Nouveaux systèmes énergétiques se tiendra le 6 décembre au Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, et à distance. Cette nouvelle édition répondra à un contexte particulier et à des objectifs multiples :

• Illustrer l’alignement et la complémentarité entre les stratégies d’accélération nationales, les initiatives portées par France 2030 et les programmes de R&D à Bas et moyens TRL (type PEPR)

• Proposer des solutions en lien avec l’actualité géopolitique et les priorités du CSF Nouveaux systèmes énergétiques

• Générer des innovations et catalyser l’émergence de solutions en rupture susceptibles d’accroître la compétitivité des PME et ETI françaises Pour y répondre, les organisateurs feront appel à l’écosystème de la transition énergétique pour intervenir sur leurs actualités, leurs enjeux et recherche en innovations et leurs solutions sous forme de pitchs. Ministère de l’Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique 139 rue de Bercy 75012 Paris Quartier des Quinze-Vingts mardi 6 décembre – 09h00 à 18h00

Détails Heure : 09:00 - 18:00 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Ministère de l'Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique Adresse 139 rue de Bercy Ville Paris lieuville Ministère de l'Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique Paris

Ministère de l'Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontre Ecotech® Energie Ministère de l’Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique 2022-12-06 was last modified: by Rencontre Ecotech® Energie Ministère de l’Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique Ministère de l'Économie, des Finances et de la souveraineté industrielle et numérique 6 décembre 2022 09:00 des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique Paris ministère de l'Economie

Paris