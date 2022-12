Stages Actors Studio #1 #2 #3 & Masterclasses #1 #2 #3 #4 Method Acting Center Paris Catégorie d’évènement: Paris

Method Acting Center vous propose un programme de 3 Stages weekends Actors Studio #1 #2 #3 ainsi que 4 Masterclasses Castings #1 #2 #3 #4 professionnelles Stages Actors Studio #1 #2 #3

& Masterclasses #1 #2 #3 #4

Découvrez la célèbre Méthode « Actors Studio » grâce à des Stages d’initiation Cinéma & Théâtre à Method Acting Center.

Ouvert à tous et toutes ! Élaborée par Constantin Stanislavski puis popularisée par le légendaire Actors Studio de New-York, « la méthode » a littéralement révolutionné le monde du Théâtre et du Cinéma. Il ne s’agit pas ici de vaguement copier la vie : mais véritablement de (re)créer la vie sur scène ! Method Acting Center vous propose un programme de 3 Stages weekends Actors Studio #1 #2 #3 consacré aux bases de la célèbre « Method Acting » ainsi que 4 Masterclasses Castings #1 #2 #3 #4 professionnelles, à partir de Janvier 2023 ! Stage ACTORS STUDIO #1 : Initiation à l’Actors Studio.

Stage ACTORS STUDIO #2 : Approche d’une Scène.

Stage ACTORS STUDIO #3 : Composition du Personnage.

Masterclass CASTING #1 : – Marché Professionnel & Mise en situation Casting 1 –

Week-end du 11 & 12 Février 2023

Masterclass CASTING #2 : – Mise en situation Casting 2 & Les Outils du Comédien et la Selftape Partie 1/2 –

Week-end du 18 & 19 Février 2023

Masterclass CASTING #3 : – La Présentation filmée, Mise en situation Casting 3 & Les Outils du Comédien et la Selftape Partie 2/2 –

Week-end du 11 & 12 Mars 2023

Masterclass CASTING #4 : – Mise en situation Casting 4 à l’international & Aborder le Casting : de la préparation à l’essai –

Week-end du 1er & 2 Avril 2023 Programmes, Calendrier & Réservations en ligne : https://www.methodacting.fr/stages-calendrier-2022-2023/ TARIFS STAGES & MASTERCLASSES

– De 4 à 16 personnes

– 160€ pour 1 stage week-end. 320€ pour 2 stages week-ends. Forfait 3 stages week-ends *: 432€, soit 10% de remise

– 230€ pour 1 Masterclass (acompte réservation : 69€), soit 460€ pour 2 Masterclasses (acompte réservation : 138€). Forfait 3 Masterclasses* : 620€ au lieu de 690€ pour 3 Masterclasses, soit 10% de remise * Réduction possible pour les Stages et les Masterclasses réservées ensemble, en 1 fois avec le même contrat. L’échelonnement du paiement par chèques reste possible pour toutes les réservations.

LE LIVRE STAN ou le Solfège de l’Acting

Découvrez le manuel de notre formation sur la méthode Actors Studio. Le livre qui reprend, enrichit et rend hommage au travail de Stanislavski. Écrit par David Barrouk, fondateur de Method Acting Center à Paris.

Disponible en version française et anglaise.

416 pages, 16*24cm, 25€ livraison incluse en France métropolitaine, aux Éditions Method Acting. https://www.methodacting.fr/stan-le-livre/

Disponible en version française et anglaise. CONTACT & RÉSERVATION

www.methodacting.fr/

06 07 41 41 25 – contact@methodacting.fr

