STAGES ACTING & MASTERCLASSES – Printemps 2022 – Method Acting Center, 14 mai 2022 10:00, Paris.

14 mai – 12 juin Sur place – 160€ pour 1 stage week-end- 320€ pour 2 stages week-ends- Forfait 3 / 6 / 9 stages week-ends *: 432€ / 816€ / 1152€, soit 10% / 15% / 20% de remise. contact@methodacting.fr, 0607414125, https://www.methodacting.fr/stages-calendrier-2021-2022/

Method Acting Center vous propose un programme de stages et masterclasses week-ends consacrés aux bases de la célèbre méthode Actors Studio.

Élaborée par Constantin Stanislavski puis popularisée par le légendaire Actors Studio de New-York, « la méthode » a littéralement révolutionné le monde du Théâtre et du Cinéma. Il ne s’agit pas ici de vaguement copier la vie : mais véritablement de créer la vie !

Method Acting Center vous propose un programme de stages week-ends consacrés aux bases de la célèbre méthode Actors Studio. Que vous soyez débutants ou confirmés, grâce à ces initiations courtes mais intensives, vous explorez les nombreux « outils » de la méthode. Des outils d’acting simples, concrets, directement applicables dans vos castings et tournages !

Et pour parfaire votre expérience et votre approche du métier, Method Acting Center vous propose de développer votre compréhension des attentes du milieu du cinéma : Mises en situation castings et self-tapes, conseils et astuces de professionnels, vous ressortirez de nos Masterclasses armés et prêts à affronter la vraie vie active de l’Acteur !

CALENDRIER DES STAGES & MASTERCLASSES

Stage #1 Initiation à l’Actors Studio

Le weekend du 21 & 22 Mai 2022

Avec Gabriel Guichard & Camille Goré

Stage Drame & Actors Studio

Le weekend du 4 & 5 Juin 2022

Avec Rafael Linares

Stage #6 Acting in English

Le weekend du 11 & 12 Juin 2022

Avec Paul Duquenne & Justine Viotty

MASTERCLASS Casting #2

Le weekend du 14 & 15 Mai 2022

Mise en situation Casting 2 & Les Outils du Comédien et la Selftape Partie 1/2

Avec Emilie Chaumat & Winifrey Bandera-Guzman.

MASTERCLASS Casting #3

Le weekend du 28 & 29 Mai 2022

Mise en situation Casting 2 & Les Outils du Comédien et la Selftape Partie 2/2

Avec Emilie Chaumat & Winifrey Bandera-Guzman.

COMING Soon…

Les Classes de l’été 2022

Du 9 au 24 Juillet + Du 1er au 12 Août 2022

– 4 Semaines intensives de Stages d’été –

ACTORS STUDIO // ACTING in ENGLISH // SCÉNARIO & RÉALISATION // VOIX, CHANT & INTERPRÉTATION // ATELIER DANSE // IMPROVISATION // ONE MAN SHOW // ACTING pour ADOS // ACTING for TEENS // COURS D’ANGLAIS

INFOS & RÉSERVATION STAGES & MASTERCLASSES

– De 6 à 16 personnes

– 160€ pour 1 stage week-end

– 320€ pour 2 stages week-ends

– Forfait 3 / 6 / 9 stages week-ends *: 432€ / 816€ / 1152€, soit 10% / 15% / 20% de remise.

– 210€ par Masterclass, soit 420€ pour les 2 Masterclasses (acompte réservation : 126€).

Forfait 2 Masterclasses + 1 Stage : 520€ au lieu de 580€ pour 2 Masterclasses + 1 Stage réservés ensemble (acompte réservation : 171€, paiement possible en plusieurs fois par chèques).

CONTACT

06 07 41 41 25 – contact@methodacting.fr

https://www.methodacting.fr/stages-calendrier-2021-2022/

Method Acting Center 93 Avenue d’Italie 75013 Paris Quartier de la Maison-Blanche

samedi 14 mai – 10h00 à 20h00

dimanche 15 mai – 10h00 à 20h00

samedi 21 mai – 10h00 à 20h00

dimanche 22 mai – 10h00 à 20h00

samedi 28 mai – 10h00 à 20h00

dimanche 29 mai – 10h00 à 20h00

samedi 4 juin – 10h00 à 20h00

dimanche 5 juin – 10h00 à 20h00

samedi 11 juin – 10h00 à 20h00

dimanche 12 juin – 10h00 à 20h00