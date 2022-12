STAGE SCÉNARIO & RÉALISATION – Chapitres 1 + 2 Method Acting Center, 14 janvier 2023 15:00, Paris.

14 janvier – 12 février 2023

Initiation à l’écriture & la réalisation de films pour le Cinéma.

Method Acting Center

« Il s’agit ici de faire des films pour raconter quelque chose

et non de raconter n’importe quoi pour faire des films. »

David Barrouk

Chapitre 1 : 21 & 22 JANVIER 2023

+

Chapitre 2 : 11 & 12 FÉVRIER 2023

au 93 Avenue d’Italie, Paris 13e

Avec Rami Ghorra,

Scénariste, Réalisateur, Monteur & Chef Opérateur

OBJECTIFS Chapitre 1 :

Découvrir les bases de l’écriture scénaristique :

* – Comprendre les bases de l’écriture dramaturgique

* – Appréhender une méthodologie pour mettre en place les fondations d’un scénario

* – Comment explorer en profondeur ce que l’on a à exprimer ?

* – … Et comment le faire avec maestria ?

Appréhender les bases de la réalisation :

* – Comprendre les bases de la vision : comment traduire un scénario en images.

* – Assimiler les bases du langage cinématographique

* – Comment trouver votre style, votre patte, votre empreinte digitale artistique, plutôt que faire « des films de spectateurs »

* – Découvrir les bases de la direction d’acteurs grâce à la méthode Actors Studio

* – Savoir communiquer avec l’équipe d’un film

OBJECTIFS Chapitre 2 :

Aller plus loin dans l’écriture scénaristique :

* – Approfondir le outils vus dans le premier chapitre : comment solidifier les fondations de votre scénario.

* – Comment créer des personnages multidimensionnels, vibrants et vivants ?

* – Qu’est-ce qu’une structure scénaristique et comment la créer avec inventivité et impact ?

Approfondir les bases de la réalisation :

* – Comment affiner sa vision de réalisateur, quels sont les outils possibles ?

* – Réalisation et direction d’acteurs : quel lien existe-t-il entre mise en scène et mise en scène filmique ?

* – Comprendre l’importance de la direction artistique d’un film

* – Appréhender les différentes étapes de fabrication d’un film

* – Comprendre le lien qu’il existe entre votre vision de réalisation et les enjeux de la production

INFOS PRATIQUES

– De 5 à 10 personnes

– 160€ pour 1 stage Actors Studio ou 1 Stage weekend, prix dégressif en fonction du nombre de stages.

Forfaits à partir de 3 stages réservés ensemble. En savoir +

– Pour réserver votre place au(x) stage(s), il vous sera demandé un acompte de 30% du prix du stage.

Il est possible de réserver en ligne par CB ou Paypal.

CONTACT & RÉSERVATION

https://www.methodacting.fr/stage-scenario-realisation/

06 07 41 41 25

contact@methodacting.fr

Method Acting Center 93 Avenue d’Italie 75013 Paris Quartier de la Maison-Blanche

samedi 14 janvier 2023 – 15h00 à 23h00

dimanche 15 janvier 2023 – 15h00 à 23h00

samedi 11 février 2023 – 15h00 à 23h00

dimanche 12 février 2023 – 15h00 à 23h00