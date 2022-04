Stage ACTING in ENGLISH Method Acting Center Paris Catégorie d’évènement: Paris

Stage ACTING in ENGLISH Method Acting Center, 7 mai 2022 13:30, Paris. 7 et 8 mai Sur place 160€ contact@methodacting.fr, 0607414125, https://www.methodacting.fr/stages-calendrier-2021-2022/ Stage weekend avec Sonia Backers, pour apprendre à décrypter et jouer des scènes en anglais, tirées de films et de pièces de théâtre. Method Acting Center Stage weekend avec Sonia Backers, pour apprendre à décrypter et jouer des scènes en anglais, tirées de films et de pièces de théâtre. WEEKEND du 7 & 8 Mai 2022

Samedi de 13h30 à 19h00,

Dimanche de 12h30 à 19h00, au 93 Avenue d’Italie, Paris 13e

avec Sonia BACKERS OBJECTIFS du Stage #6 ACTING in ENGLISH

– Analyser et décomposer une scène pour vous permettre de vous connecter émotionnellement, afin de créer une scène la plus « réaliste » possible

– Découvrir ce qui motive réellement chaque être humain grâce aux outils et techniques de la méthode

– Créer des personnages et des relations dynamiques dans des scènes « sincères »

– Travailler dans une atmosphère bienveillante qui favorise le lâcher-prise, la spontanéité et la prise de risques

– Expérimenter différents points de vue d’une même scène L’Atelier se déroulera intégralement en anglais, il est donc indispensable d’avoir un niveau courant d’anglais. INFOS & Réservation en ligne

– De 8 à 16 personnes

– 160€ pour 1 weekend, 320€ pour 2 stages weekend

– Forfaits à partir de 3/6/9 stages weekend : 10% de remise / 15% de remise / 20% de remise, découvrez notre planning de stages 2021/2022

– Formations éligibles à l’AFDAS, aux OPCA, et Pôle emploi

– Un acompte de 30% vous sera demandé au moment de la réservation https://www.methodacting.fr/stages-actors-studio-1-2-3-4-5-6/

06 07 41 41 25 Method Acting Center 93 Avenue d’Italie 75013 Paris Quartier de la Maison-Blanche samedi 7 mai – 13h30 à 19h00

dimanche 8 mai – 10h30 à 16h30

