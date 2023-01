Masterclasses Casting #1 #2 #3 #4 – Method Acting Center Method Acting Center Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Masterclasses Casting #1 #2 #3 #4 – Method Acting Center Method Acting Center, 11 février 2023 12:30, Paris. 11 et 12 février Sur place 230€ pour 1 Masterclass (acompte réservation : 69€), soit 460€ pour 2 Masterclasses (acompte : 138€). Forfait 3 Masterclasses* : 620€ au lieu de 690€ pour 3 Masterclasses, Forfait 4 Masterclasses* : 735€ au lieu de 920€ pour 4 Masteclasses. contact@methodacting.fr

Method Acting Center vous propose en exclusivité 4 Masterclasses Castings #1 #2 #3 #4. Tous les conseils avisés de professionnels et un suivi personnalisé de votre profil en 4 Masterclasses. Masterclasses Casting #1 #2 #3 #4

Method Acting Center Avec

Maya Serrulla – Casting Cinéma & TV (Le Premier Jour du Reste de ta Vie, Week-ends, La Petite Jérusalem)

David Barrouk – Scénariste, Réalisateur, Producteur & Fondateur de Method Acting Center,

Winifrey Bandera-Guzman – Casting Cinéma & TV (Astérix & Obélix, Le Sens de la fête, Dix pour cent)

Emilie Chaumat – Casting Cinéma & TV (Une Reine disparaît, Sam, Le Coeur des Hommes)

Caroline Wormser – Casting Cinéma & TV (La Syndicaliste, La Nonne 2, En attendant Bojangles, Belle et Sébastien) Où et comment démarcher pour obtenir ses premiers castings ?

Comment faire une selftape ? Réussir l’exercice de la présentation ?

Quels pièges à éviter ? Quels sont les outils du Comédien ? Method Acting Center vous propose en exclusivité 4 Masterclasses Castings #1 #2 #3 #4. Tous les conseils avisés de professionnels et un suivi personnalisé de votre profil en 4 Masterclasses intensives. Masterclass CASTING #1 – Marché Professionnel & Mise en situation Casting 1 – Week-end 11 & 12 Février 2023

Masterclass CASTING #2 – Mise en situation Casting 2 & Les Outils du Comédien et la Self-tape Partie 1/2 – Week-end 18 & 19 Février 2023

Masterclass CASTING #3 – La Présentation filmée, Mise en situation Casting 3 & Les Outils du Comédien et la Self-tape Partie 2/2 – Week-end 11 & 12 Mars 2023

Masterclass CASTING #4 – Mise en situation Casting 4 à l’international & Aborder le Casting : de la préparation à l’essai – Week-end 1er & 2 Avril 2023

Programmes détaillés : https://www.methodacting.fr/masterclass-casting1234/ TARIFS des MASTERCLASSES CASTINGS #1 #2 #3 #4

– Il est conseillé de prendre les 4 Masterclasses dans l’ordre # 1 # 2 # 3 # 4, il est toutefois possible de réserver la Masterclass # 1 et # 4 séparément, mais pas les Masterclasses # 2 + # 3.

– Attention les places sont LIMITÉES à 15 participants par MASTERCLASS – Tous niveaux acceptés, ouvert à tous.

– 230€ pour 1 Masterclass (acompte réservation : 69€), soit 460€ pour 2 Masterclasses (acompte réservation : 138€).

– Forfait 3 Masterclasses* : 620€ au lieu de 690€ pour 3 Masterclasses, soit 10% de remise

– Forfait 4 Masterclasses* : 735€ au lieu de 920€ pour 4 Masterclasses, soit 20% de remise

* Réduction possible uniquement pour les Masterclasses réservées ensemble, en 1 fois avec le même contrat. L’échelonnement du paiement par chèques reste possible pour toutes les masterclasses. RÉSERVATION EN LIGNE

www.methodacting.fr/

06 07 41 41 25 – contact@methodacting.fr

dimanche 12 février – 15h00 à 20h00

