Stages Actors Studio / Acting Cinéma Method Acting Center Paris 3 – 6 janvier 2024 2024-01-03 15:00 Cet hiver, découvrez nos formations artistiques pendant une semaine intensive de stage du 3 au 6 Janvier 2024. 3 – 6 janvier 2024 1 Classes de l’Hiver 2024 Nouveauté Hiver 2024 ! Method Acting Center, Formations d’Acteurs, Scénaristes & Réalisateurs pour le Cinéma & le Théâtre, vous accueille cet Hiver pendant les vacances scolaires : >> DU 3 AU 6 JANVIER 2024

De 14h00 à 19h00

Au 93 avenue d’Italie, 75013 Paris La méthode Actors Studio, accessible à tous ! Créez des personnages vivants, multidimensionnels & authentiques. Très connue aux États-Unis mais mal connue en France, la méthode est une technique de jeu réaliste pour le Cinéma destinée aussi bien aux Acteurs qu’aux Réalisateurs. Cet hiver, découvrez nos formations artistiques pendant une semaine intensive de stage du 3 au 6 Janvier 2024. Les Stages ACTORS STUDIO / ACTING seront répartis en 2 groupes :

Groupe A / Pour les personnes découvrant pour la première fois nos formations Actors Studio/Acting Cinéma

Groupe B / Pour les personnes ayant déjà participé aux Stages #1 Initiation et #2 Approche d’une Scène – ou – aux 3 modules de base des Classes de l’Été/Printemps – ou – aux Acteurs et Actrices inscrits dans nos formations à l’année. Très représentatives de nos formations à l’année, les Classes de l’Hiver sont animées par nos coaches, professionnels du Cinéma & du Théâtre, qui vous transmettront leur passion, leur savoir-faire et leur expérience tout au long de 4 journées de stages. Ils vous accompagneront dans le travail d’Exploration, de Backstory, de Scènes avec ou sans texte. TARIF

Stage semaine de 4 jours : 290€, acompte de réservation 85€ RÉSERVATIONS CLASSES DE L’HIVER

https://www.methodacting.fr/classes-hiver-2024/

06 07 41 41 25 / contact@methodacting.fr Method Acting Center 93 Avenue d'Italie Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013

