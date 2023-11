Stages ACTORS STUDIO #1 #2 #3 // Method Acting Center – OFFRE SPÉCIALE BLACK FRIDAY ! Method Acting Center Paris, 2 décembre 2023T 13:30, Paris.

Stages ACTORS STUDIO #1 #2 #3 // Method Acting Center – OFFRE SPÉCIALE BLACK FRIDAY ! Method Acting Center Paris 2 – 17 décembre

Stages d’Acting & Scénario & Réalisation 2 – 17 décembre 1

Stages ACTORS STUDIO #1 #2 #3 Stage #1 à partir du 2 & 3 Décembre 2023

Élaborée par Constantin Stanislavski puis popularisée par le légendaire Actors Studio de New-York, « la méthode » a littéralement révolutionné le monde du Théâtre et du Cinéma. Il ne s’agit pas ici de vaguement copier la vie : mais véritablement de créer la vie sur scène !

Method Acting Center vous propose un programme de 3 stages week-ends consacrés aux bases de cette célèbre. Que vous soyez débutants ou confirmés, grâce à ces initiations courtes mais intensives, vous explorez les nombreux « outils » de la méthode. Des outils d’acting simples, concrets, directement applicables dans vos castings et tournages !

STAN’ ou le Solfège de l’Acting – 416 pages, 16*24cm

Découvrez le manuel de notre formation sur la méthode Actors Studio. Le livre qui reprend, enrichit et rend hommage au travail de Stanislavski. Écrit par David Barrouk, fondateur de Method Acting Center à Paris.

>> OFFRE SPÉCIALE BLACK FRIDAY !

– 320€ pour 2 stages weekend, le 3e weekend offert, pour toute réservation comprise entre le 21 et le 27 Novembre 2023. Valable uniquement pour les stages réservés ensemble

– Acompte de réservation pour les 3 stages : 130€

– Il est possible de faire un programme personnalisé-mix entre les stages Actors Studio, Scénario & Réalisation et One Man Show / Stand up.

– De 6 à 16 personnes

– Ouvert à tous !

– STAN’ ou le Solfège de l’Acting PRIX SPÉCIAL BLACK FRIDAY 17,5€, Remis en mains propres à Paris 13e ou +5€ Livraison en France Métropolitaine

RÉSERVATIONS & ACHAT EN LIGNE

https://www.methodacting.fr/stages-calendrier-2023-2024/ https://www.methodacting.fr/stan-le-livre/

Method Acting Center 93 Avenue d’Italie Quartier de la Maison-Blanche Paris 75013