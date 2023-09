Stages ACTORS STUDIO #123 – Method Acting Center Method Acting Center Paris, 7 octobre 2023 13:30, Paris.

Method Acting Center vous propose un programme de 3 Stages weekends Actors Studio #1 #2 #3consacré aux bases de la célèbre « Method Acting ». 7 et 8 octobre

Cinéma & Théâtre. Stages d’initiation à la méthode Actors Studio.

Élaborée par Constantin Stanislavski puis popularisée par le légendaire Actors Studio de New-York, « la méthode » a littéralement révolutionné le monde du Théâtre et du Cinéma. Il ne s’agit pas ici de vaguement copier la vie : mais véritablement de (re)créer la vie sur scène !

Cette méthode de jeu, assez peu connue en France, mais incontournable aux Etats-Unis, a donné naissance à plusieurs générations d’acteurs brillants. Pour n’en citer qu’une courte liste : Al Pacino, Meryl Streep, John Malkovich, Leonardo Di Caprio, Jamie Foxx, Julianne Moore, James Dean, Robert de Niro, Faye Dunaway, Jack Nicholson, Edward Norton.

Stage ACTORS STUDIO #1 : Initiation à l’Actors Studio.

Stage ACTORS STUDIO #2 : Approche d’une Scène.

Stage ACTORS STUDIO #3 : Composition du Personnage.

Stages weekend Actors Studio 2023/2024 possibles toute l’année.

=> Pour les passionnés de Cinéma, que vous soyez Acteurs dans l’âme ou passionnés de la réalisation et des tournages, grâce à ces initiations courtes mais intensives, vous explorez les nombreux « outils » de la méthode. Découvrez comment les plus grands acteurs du Cinéma ont réussi à inspirer plusieurs générations d’Acteurs grâce à des outils d’acting simples, concrets, ludiques conçus pour re-créer de la vie sur scène ou face caméra, où tout paraît plus vrai que la vie elle-même !

INFOS PRATIQUES

– De 6 à 16 personnes

– 160€ pour 1 stage week-end

– 320€ pour 2 stages week-ends

– Forfait 3 stages week-ends *: 432€, soit 10% de remise

Et découvrez également « STAN’ ou le Solfège de l’Acting », notre manuel de la méthode :

