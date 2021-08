« Tu ne m’avais jamais chanté ça » Concert hommage par Hélios Azoulay Mémorial des martyrs de la Déportation, 5 septembre 2021 15:00, Paris.

Hommage aux musiques Tziganes au mémorial des martyrs de la Déportation avec le concert d’Hélios Azoulay et l’Ensemble de musique Incidentale “Tu ne m’avais jamais chanté ça” dimanche 5/09 à 15h

« Tu ne m’avais jamais chanté ça » est un hommage à la tragédie des Tziganes déportés durant la Seconde Guerre mondiale.

Outre les mélodies de Django Reinhardt nées durant l’Occupation et les musiques traditionnelles tziganes magnifiées par l’éolienne et déchirante clarinette d’Hélios Azoulay, ce concert permet également d’entendre une série d’œuvres poignantes et terribles composées en hommage et à la mémoire des Voyageurs : “Gnouf”, pour quatuor à cordes & clarinette (commande de l’État en hommage aux nomades internés) ; “Kelsi Guédar”, pour quatuor à cordes & clarinette sur les textes de l’écrivain manouche Joseph Stimbach ; “Tu ne m’avais jamais chanté ça”, pour quatuor à cordes d’après une mélodie des camps que lui a « confiée » Raymond Gurême, récemment disparu à 94 ans, résistant, écrivain, survivant du génocide des Tziganes.

« Un concert indispensable. Un Kaddish à un holocauste oublié »

L’ARTISTE

Compositeur, clarinettiste, écrivain, poète, acteur, Hélios Azoulay est un artiste inclassable.

Après un livre bouleversant, “L’enfer aussi a son orchestre”, et deux albums, “…même à Auschwitz” et “Sauvée des cendres”, Hélios Azoulay & l’Ensemble de Musique Incidentale se sont imposés en France et à l’étranger comme les interprètes de référence du répertoire oublié des musiques composées dans les camps de concentration.

Compositeur d’une œuvre prolixe et d’un éclectisme étourdissant, il est également l’auteur de deux romans, “Juste avant d’éteindre” (Éditions du Rocher) et “Moi aussi j’ai vécu” (Flammarion) qu’il adapte au théâtre et dont il assurera la création, seul en scène au Théâtre du Rond-Point en mars-avril 2022.

Sur scène, il porte le costume de mariage de son grand-père.

