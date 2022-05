Mémorial des martyrs de la Déportation Mémorial des martyrs de la Déportation Paris Catégorie d’évènement: Paris

Mémorial des martyrs de la Déportation Mémorial des martyrs de la Déportation, 19 octobre 2019 13:30, Paris. Samedi 19 octobre 2019, 13h30 Sur place Entrée libre, sur inscription : memorial.martyrs.deportation@gmail.com memorial.martyrs.deportation@gmail.com, 06 14 67 54 98 Pour les Journées de l’Architecture, le mémorial des martyrs de la Déportation propose de découvrir ce Haut lieu de mémoire, oeuvre singulière et magistrale de l’architecte Georges-Henri Pingusson. A l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, le mémorial des martyrs de la Déportation vous propose de découvrir ce Haut lieu de mémoire, oeuvre singulière et magistrale de l’architecte Georges-Henri Pingusson. Visite thématique | « Le mémorial des martyrs de la Déportation : l’architecture au service de la mémoire » Visite thématique conduite par Pascale Joffroy, architecte et enseignante en école d’architecture, et un médiateur du mémorial. Imaginé et réalisé par l’architecte Georges-Henri Pingusson, le mémorial des martyrs de la Déportation rend hommage à tous les déportés depuis la France. Dans cette optique, l’architecte a conçu au sein du lieu un parcours immersif, invitant à la méditation et au recueillement. L’architecture du lieu, pleine de symboles, rappelle la violence et le traumatisme de la Déportation. Entre interprétation et décryptage historique, cette visite propose une nouvelle lecture du mémorial. 13h30 | Durée : 1h Entrée gratuite | Réservation nécessaire : memorial.martyrs.deportation@gmail.com Atelier jeunesse | « Construit ton mémorial » Après avoir découvert plusieurs types de dispositifs mémoriels, les « apprentis-architectes » devront réfléchir à leur propre mémorial : quels matériaux, quelle forme, pour quelles victimes, … ? Accompagnés par Pascale Joffroy et d’un médiateur du mémorial, ils devront réaliser leurs propres maquettes ou croquis pour construire les lieux de mémoire de demain. 14h30 | Durée : 2h | De 10 à 15 ans Entrée gratuite | Réservation nécessaire : memorial.martyrs.deportation@gmail.com Mémorial des martyrs de la Déportation 7 quai de l’archevêché 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris samedi 19 octobre 2019 – 13h30 à 16h30

