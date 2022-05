« … Même à Auschwitz » Concert par Hélios Azoulay Mémorial des martyrs de la Déportation, 19 septembre 2020 18:00, Paris.

À l’occasion des JEP, le mémorial des martyrs de la Déportation vous propose d’assister au concert d’Hélios Azoulay et l’Ensemble de Musique Incidentale “… même à Auschwitz” le 19 septembre à 18h.

« La musique, c’est hériter de la vie ! » clame Hélios Azoulay.

En quinze ans de concerts, celui que la presse appelle le fils caché de Chaplin, dirige d’une incandescence communicative les musiciens de l’Ensemble de Musique Incidentale qui sont devenus les interprètes de référence du plus bouleversant des répertoires. Celui des musiques composées dans les camps de concentration : Auschwitz, Treblinka, Sachsenhausen, Theresienstadt…

De Berceuses oubliées en Sérénades poignantes, d’un violon qui pleure à une clarinette qui exulte, “…même à Auschwitz” est bien plus qu’un concert hommage. C’est à la fois le plus beau des Kaddish et un ultime pied de nez aux bourreaux.

Et l’on ressort les yeux mouillés, le sourire aux lèvres, et la rage de vivre plus haut que la vie !

Mémorial des martyrs de la Déportation 7 quai de l’archevêché 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris

samedi 19 septembre 2020 – 18h00 à 19h30