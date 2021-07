« Liberté » de Tony Gatlif [Cinéma plein air] Mémorial des martyrs de la Déportation, 31 juillet 2021 19:00-31 juillet 2021 23:30, Paris.

Samedi 31 juillet, 19h00

Le mémorial des martyrs de la Déportation vous convie à la projection en plein air du film « Liberté » en présence de Tony Gatlif, vendredi 31 juillet dès 19h.

Organisé dans le cadre du cycle culturel « Répression, persécution et internement des nomades en France pendant la Seconde Guerre mondiale » le choix du film de Tony Gatlif permettra de revenir sur les violences vécues par les populations nomades pendant l’Occupation, montrant les actes de lâcheté des uns, mais révélant également ceux de courage et de bravoure des autres.

Présent lors de cette projection, le réalisateur reviendra sur l’importance de cette oeuvre, emprise de liberté, d’élégance et de douceur, évitant l’écueil du pathos pour ne dire que le vrai et le poétique, profondément liés à ces populations nomades. En plus de la connaissance d’une répression spécifique, ce film permet de rendre un vibrant hommage à des populations aujourd’hui encore trop souvent victimes de racisme et de discriminations.

Synopsis :

Pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un village situé en zone occupée, P’tit Claude, enfant orphelin, se prend d’amitié pour Taloche, grand gamin bohémien de trente ans, installé avec sa famille à quelques pas de là pour les vendanges. Mais les contrôles d’identité imposés par le régime de Vichy se multiplient et les Tsiganes, peuple nomade, n’ont plus le droit de circuler librement. Théodore, le maire du village, cède alors un de ses terrains aux bohémiens, désormais sédentarisés et scolarise les enfants. P’tit Claude est de plus en plus fasciné cet univers de liberté. Mais la joie et l’insouciance sont de courte durée : la pression des autorités françaises et allemandes s’intensifie et le danger menace à chaque instant. Comme ils l’ont toujours fait depuis des siècles, les nomades devront reprendre la route.

Avec Marc Lavoine, Marie-Josée Croze, James Thiérrée

19h | Visite thématique du mémorial des martyrs de la Déportation

21h15 | Présentation du film par Tony Gatlif

22h | Projection en plein air

Entrée gratuite | Nombre de places limité

Réservation obligatoire pour la visite et la projection : memorial.martyrs.deportation@gmail.com – 06 14 67 54 98

Lieu | Square d’Île-de-France, 75004 Paris

En partenariat avec la mairie de Paris

Mémorial des martyrs de la Déportation 7 quai de l'archevêché 75004 Paris

samedi 31 juillet – 19h00 à 23h30