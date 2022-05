Journées européennes du Patrimoine au mémorial des martyrs de la Déportation Mémorial des martyrs de la Déportation, 19 septembre 2020 10:00, Paris.

19 et 20 septembre 2020 Sur place Entrée libre 0614675498, memorial.martyrs.deportation@gmail.com

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le mémorial des martyrs de la Déportation lors de visites libres ou guidées.

Véritable œuvre architecturale, il est un lieu de transmission de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale à travers une construction qui invite au recueillement et à la réflexion.

Construction singulière et puissante, il suggère certains aspects caractéristiques du monde concentrationnaire : l’emprisonnement, l’oppression, l’évasion impossible.

Impliquant le visiteur, le mémorial suscite le recueillement vers une crypte conservant la dépouille d’un déporté inconnu.

Samedi 19 & Dimanche 20

Visite guidée | Entrée gratuite | 1h30

Français | 14h

À noter : Concert “… même à Auschwitz” par Hélios Azoulay et l’Ensemble de Musique Incidentale le samedi 19 à 18h.

Plus d’informations : https://bit.ly/3jJMuxM

The Mémorial des Martyrs de la Déportation, on the île de la Cité in Paris, was planned by the Remembrance Network association and designed by architect Georges-Henri Pingusson.

It was inaugurated on 12 April 1962 by General de Gaulle. This memorial is a singular work that takes visitors on a journey intended to inspire reverence and meditation, in serenity and solitude, around a crypt that holds the remains of an unknown deportee.

To strengthen the significance of the memorial and its impact on the general public, especially on young people, an educational exhibition was inaugurated in 1975 in the upper rooms. It is this exhibition, renovated in 2016, that we would like you to discover. The new museography, based on the latest historical research, allows us to study the particularities of the various deportations, while uniting them in a tribute to the Nation. Audioguides can be borrowed to make your tour complete.

Saturday, 19th & Sunday, 20th

Guided Tour | Free admission | 1h30

English | 16h

Mémorial des martyrs de la Déportation 7 quai de l’archevêché 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris

samedi 19 septembre 2020 – 10h00 à 17h30

dimanche 20 septembre 2020 – 10h00 à 18h00