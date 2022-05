Hommage à Charlotte Delbo | Lecture-Spectacle Mémorial des martyrs de la Déportation Paris Catégorie d’évènement: Paris

Hommage à Charlotte Delbo | Lecture-Spectacle Mémorial des martyrs de la Déportation, 21 septembre 2019 20:00, Paris. Samedi 21 septembre 2019, 20h00 Sur place Entrée gratuite sur inscription memorial.martyrs.deportation@gmail.com, 0146338756 Le mémorial des martyrs de la Déportation accueille, le samedi 21 septembre à 20h, la lecture théâtralisée Hommage à Charlotte Delbo. Le mémorial des martyrs de la Déportation accueille, le samedi 21 septembre à 20h, la lecture théâtralisée Hommage à Charlotte Delbo. Réalisée par la compagnie Les 3coups l’œuvre et mise en scène par Coralie Hoareau, cette pièce puise dans les témoignages hérités de Charlotte Delbo, véritables œuvres littéraires, afin de les donner à entendre et à ressentir. Résistante communiste, rescapée des camps, écrivaine, Charlotte Delbo est témoin des moments douloureux du XXe siècle. Arrêtée avec son mari Georges Dudach, en mars 1942, Charlotte Delbo fait partie des 230 déportées politiques qui partent de Compiègne vers Auschwitz-Birkenau au matin du 24 janvier 1943. Après une année, elle est envoyée à Ravensbrück. Libérée le 23 avril 1945, Charlotte Delbo est l’une des 49 rescapées de ce convoi. Les poèmes, le théâtre, l’écriture lui permettront à elle et à ses camarades de se soulager d’un quotidien passé entre la vie et la mort, de rester debout. Ses écrits et ses oeuvres font de Charlotte Delbo une véritable figure de transmission. Elle y évoque les camps, l’internement, la déshumanisation. Elle y sou¬ligne également la force de l’espoir, l’acharnement pour la vie et la solidarité. À travers cette lecture-spectacle, la compagnie « Les 3coups l’oeuvre » et Coralie Hoareau, metteure en scène, ont souhaité honorer son courage, son intelligence et son formidable optimisme. Puisant dans ses oeuvres, dont la plus connue Aucune de nous ne reviendra, les acteurs donneront voix à ce témoignage puissant et nécessaire. Cet événement est organisé dans le cadre de la programmation liée aux Journées Européennes du Patrimoine, en partenariat avec la Mairie de Paris. Samedi 21 septembre | 20h | Théâtre en plein air Entrée gratuite | Réservation nécessaire : memorial.martyrs.deportation@gmail.com | 0146338756 Mémorial des martyrs de la Déportation 7 quai de l’archevêché 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris samedi 21 septembre 2019 – 20h00 à 22h00

Samedi 21 septembre 2019, 20h00
Mémorial des martyrs de la Déportation
7 quai de l'archevêché
75004 Paris

