Femmes d’engagements | Visite thématique Mémorial des martyrs de la Déportation Paris Catégorie d’évènement: Paris

Femmes d’engagements | Visite thématique Mémorial des martyrs de la Déportation, 8 mars 2020 14:00, Paris. Dimanche 8 mars 2020, 14h00 Sur place Entrée payante pour le Panthéon. 13€/ adulte et 7€/ enfant 0614675498, memorial.martyrs.deportation@gmail.com, http://bit.ly/Pantheon0803 A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le mémorial des martyrs de la Déportation et le Panthéon, proposent de revenir sur les engagements de ces « Grandes Femmes » Berty Albrecht, Lucie Aubrac, Germaine Tillion, Simone Veil et tant d’autres illustrent les combats d’une vie. A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le mémorial des martyrs de la Déportation et le Panthéon, proposent de revenir sur les engagements de ces « Grandes Femmes » : femmes résistantes, déportées, devenues pour tous l’incarnation des valeurs fondamentales de la République. Ravensbrück, Birkenau, Buchenwald … Ces camps symbolisent la déshumanisation de milliers de femmes déportées. Résistantes, juives, tziganes, les survivantes des politiques répressives et de l’univers concentrationnaire nazi ont fait de leur vie des combats pour témoigner de l’indicible et pour lutter contre l’inégalité et l’injustice. De l’expérience concentrationnaire présentée au mémorial des martyrs de la Déportation, à l’hommage de la Nation à ces « Grandes Femmes » au Panthéon, cette journée thématique explorera ces destins emblématiques. Programme de la journée : 14h à 15h30 | Visite du mémorial des martyrs de la Déportation Trajet vers le Panthéon accompagné d’un médiateur 16h à 17h30 | Visite du Panthéon ———————————————————————— Renseignements | 06 14 67 54 98 | memorial.martyrs.deportation@gmail.com Inscriptions | http://bit.ly/Pantheon0803 Tarif d’entrée au Panthéon | 13€ /adulte – 7€ /enfant Mémorial des martyrs de la Déportation 7 quai de l’archevêché 75004 Paris Paris 4e Arrondissement Paris dimanche 8 mars 2020 – 14h00 à 17h30

Détails Heure : 14:00 - 17:30 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Mémorial des martyrs de la Déportation Adresse 7 quai de l'archevêché Ville Paris lieuville Mémorial des martyrs de la Déportation Paris Departement Paris

Mémorial des martyrs de la Déportation Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Femmes d’engagements | Visite thématique Mémorial des martyrs de la Déportation 2020-03-08 was last modified: by Femmes d’engagements | Visite thématique Mémorial des martyrs de la Déportation Mémorial des martyrs de la Déportation 8 mars 2020 14:00 Mémorial des martyrs de la Déportation Paris Paris

Paris Paris