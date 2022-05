« Germaine Tillion. La mémoire et la raison, 1954 / 1962 l’Algérie » Mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie Paris Catégorie d’évènement: Paris

« Germaine Tillion. La mémoire et la raison, 1954 / 1962 l’Algérie » Mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie, 20 septembre 2020 15:00, Paris. Dimanche 20 septembre 2020, 15h00 Sur place Entrée gratuite sur inscription http://www.mont-valerien.fr/evenements/chez-nos-partenaires/detail-a-la-une/la-une/germaine-tillion-la-memoire-et-la-raison-1954-1962-lalgerie-jep2020/, hlmn.idf@onacvg.fr, 0608850347 Pour la première fois cette année, le mémorial de la guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie participe aux JEP. Venez y découvrir “Germaine Tillion. La mémoire et la raison”. Pour la première fois cette année, le mémorial de la guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie participe aux Journées européennes du Patrimoine. À cette occasion, venez découvrir la création inédite du Théâtre de l’Imprévu “Germaine Tillion. La mémoire et la raison, 1954-1962 l’Algérie” le dimanche 20 septembre à 15h. Germaine Tillion

La mémoire et la raison

1954-1962 l’Algérie « Au terme de mon parcours, je me rend compte combien l’homme est fragile et malléable. Rien n’est jamais acquis. Notre devoir de vigilance doit être absolu. Le mal peut revenir à tout moment, il couve partout et nous devons agir au moment où il est encore temps d’empêcher le pire. »

Germaine Tillion est, toute sa vie durant, le précieux témoin de douloureux moments de notre histoire. Mettant un point d’honneur à relater les terribles moments vécus avec objectivité et humanité, elle décrit dans ses écrits, ses rencontres et la complexité des êtres et des situations. Loin des discours, le regard de Germaine Tillion est réel et transmet le vécu de ces Hommes dans la guerre.

La représentation théâtrale sera suivie d’une présentation du mémorial de la guerre d’Algérie, des combats du Maroc et de la Tunisie.

Inauguré en 2002 sur la promenade du quai Branly, le mémorial est composé de trois colonnes lumineuses aux couleurs du drapeau français sur lesquelles défilent les noms de combattants et des victimes de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie de 1952 à 1964. Au sol, une dédicace rappelle “la mémoire des combattants morts pour la France […]et celle de tous les membres des forces supplétives tués après le cessez-le-feu en Algérie dont beaucoup n’ont pas été identifiés”. Dimanche 20 septembre | 15h

Durée 1h30

Gratuit sur inscription : hlmn.idf@onacvg.fr | 0608850347 Mémorial de la guerre d’Algérie et des combats du Maroc et de la Tunisie 65 quai Branly 75007 Paris Paris 7e Arrondissement Paris dimanche 20 septembre 2020 – 15h00 à 17h00

