MANUFACTURE DES ABBESSES présente ce spectacle La diagonale est la trajectoire du fou sur un plateau d’échec.Entre rêve et réalité ou plutôt entre folie et prise de conscience, Diagonale(s) est une pièce qui nous transporte dans les méandres de la maladie mentale de manière drôle, cruelle et grinçante.Nous passons tour à tour de la détresse d’une famille dans un cabinet médical à de multiples délires tous plus loufoques, absurdes et explosifs les uns que les autres : d’un commissaire de police en crise hallucinatoire, à une conférencière borderline, en passant par un professeur de danse en épisode maniaque.Ces allers-retours entre ces deux réalités nous posent également des questions graves et vitales sur la maladie mentale. Quand un membre de la famille est atteint d’une de ces maladies, comment ne pas remettre sa vie en cause ? Comment ne pas tomber soi-même dans la folie ? Comment accepter l’inacceptable ?Avec rage et humour, Diagonale(s) dépeint la souffrance d’une famille à bout de souffle. Diagonale(s)

MANUFACTURE DES ABBESSES PARIS 7, RUE VÉRON Paris

