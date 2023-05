La Tour de Pise – La Manufacture des Abbesses, Paris MANUFACTURE DES ABBESSES PARIS Catégorie d’Évènement: Paris La Tour de Pise – La Manufacture des Abbesses, Paris MANUFACTURE DES ABBESSES, 30 avril 2023, PARIS. La Tour de Pise – La Manufacture des Abbesses, Paris MANUFACTURE DES ABBESSES. Un spectacle à la date du 2023-04-30 à 17:00 (2023-04-30 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros. Convoquée sur un plongeoir, une jeune femme tétanisée n’a d’autre choix que de sauter. Ce qu’elle refuse catégoriquement. Dilemme… Une comédie légère, grave et impudique sur les peurs de la vie et de l’autre. La Tour de Pise La Tour de Pise Votre billet est ici MANUFACTURE DES ABBESSES PARIS 7, RUE VÉRON Paris 28.6

Catégorie d'Évènement: Paris

Paris