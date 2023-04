AMAUROSE MANUFACTURE DES ABBESSES PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

AMAUROSE MANUFACTURE DES ABBESSES. Un spectacle à la date du 2023-04-27 à 21:00. Tarif : 28.6 euros. Est amaurose, celui qui perd la vue, de manière transitoire ou définitive. Un dîner à la veille du mariage. Un couple invite leurs proches qui arrivent les uns après les autres. Dans cette ambiance festive, quelque chose cloche. Un drame se joue dans ce couple sans qu'aucun bleu ne soit visible sur les bras de la fiancée. Personne, pourtant, ne voit ou n'accepte de voir. Le dîner se déroulera selon les choix du public, sera-t-il aussi amaurose que les convives ? MANUFACTURE DES ABBESSES PARIS 7, RUE VÉRON Paris

