Pédagogie de l’Echec – Manufacture des Abbesse, Paris MANUFACTURE DES ABBESSES, 19 avril 2023, PARIS.

Pédagogie de l’Echec – Manufacture des Abbesse, Paris MANUFACTURE DES ABBESSES. Un spectacle à la date du 2023-04-19 à 19:00 (2023-04-19 au ). Tarif : 28.6 à 28.6 euros.

PÉDAGOGIES DE L’ÉCHECTexte et mise en scène Pierre Notteavec Julian Watre : SupérieurClara de Gasquet : Assistante de directionAu septième étage, dans des bureaux dont il ne reste rien, ni cloisons ni fenêtres, deux individus se plient aux lois de la hiérarchie. Tout autour d’eux est tombé, un tremblement de terre, un virus, une catastrophe ou un conflit mondial, peu importe. Un monde en ruines, et dépeuplé. Mais ils sont là, ils poursuivent, ils continuent le travail, tentent de produire du travail dans le vide et entourés de trous. Ils se soumettent aux rôles professionnels, le pouvoir et l’immunité du supérieur, et la servilité et l’irresponsabilité de la subalterne. Avec mauvaises fois, rancoeurs, jeux d’humiliations, mises à l’épreuve, jalousies, désirs, aspirations. En bas, on monte des échafaudages, dont le coût de la location a précipité dans la faillite la boîte qui les a loué pour une reconstruction hypothétique. C’est dans cette boîte précisément que travaillent les deux individus, mais à présent désoeuvrés, sans objectif, ni projet, si ce n’est celui de « continuer toujours à travailler ». Pédagogies de l’échec, c’est une comédie féroce de la vanité de l’action et des rôles imposés, de la théâtralité des catégories socio-professionnelles, qui veulent tenir le coup, encore et malgré tout, dans un univers aveugle quant à sa propre érosion, sa pathétique dégringolade. Pédagogie de l’Echec Pédagogie de l’Echec

Votre billet est ici

MANUFACTURE DES ABBESSES PARIS 7, RUE VÉRON Paris

28.6

EUR28.6.

Votre billet est ici