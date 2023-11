Nesle MANUFACTURE CHANSON Catégorie d’Évènement: Paris Nesle MANUFACTURE CHANSON, 15 janvier 2024, PARIS. Nesle MANUFACTURE CHANSON. Un spectacle à la date du 2024-01-15 à 20:30 (2023-12-04 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros. ACP LA MANUFACTURE CHANSON, LIC. 1-1062848, PRÉSENTE Artiste associé de la Manufacture en hyper résidence, Nesles présentera lors d’une série de concerts, le fruit de son travail de création. À la suite des « labo concerts » qui ont permis au public de découvrir les différentes étapes de l’élaboration d’un album, ces prestations permettront de suivre les étapes de création d’un spectacle. Nesles Nesles Votre billet est ici MANUFACTURE CHANSON PARIS 124 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE Paris 17.8

EUR17.8. Votre billet est ici Détails Catégorie d’Évènement: Paris Autres Lieu MANUFACTURE CHANSON Adresse 124 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE Ville PARIS Departement Paris Lieu Ville MANUFACTURE CHANSON latitude longitude 48.86293956846847;2.385818256884706

MANUFACTURE CHANSON PARIS Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/