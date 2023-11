Sebka & Abyr MANUFACTURE CHANSON, 20 décembre 2023, PARIS.

Sebka & Abyr MANUFACTURE CHANSON. Un spectacle à la date du 2023-12-20 à 20:30 (2023-12-20 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

ACP LA MANUFACTURE CHANSON, LIC. 1-1062848, PRÉSENTE Abyr est une chanteuse et poétesse franco-libanaise. Elle a sorti son premier disque La femme au bouclier en 2022. Son compositeur, c’est Sebka. Sebka, ce sont des sujets contemporains traités avec sourire et élégance. Il a sorti son premier album Un peu des deux en 2021 et il accompagne Abyr à la guitare en concert.

MANUFACTURE CHANSON PARIS 124 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE Paris

