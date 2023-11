Bartleby + Breche de Roland Co-Plateau Ile de France MANUFACTURE CHANSON, 8 décembre 2023, PARIS.

Bartleby + Breche de Roland Co-Plateau Ile de France MANUFACTURE CHANSON. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 20:30 (2023-12-08 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

ACP LA MANUFACTURE CHANSON, LIC. 1-1062848, PRÉSENTE BARTLEBY Bartleby chante les mots du quotidien contre lequel il se cogne. Il aime Eels et Souchon, pas le bruit des klaxons. Il aime lire, Faire des ratures, Réécrire je t’aime sur les murs. Pour voir un peu mieux, Il ferme ses paupières. S’il va de l’avant c’est en marche arrière. Il aime Brassens, Pomme… Tout ce qui réchauffe Comme un soleil d’automne. C’est un homosépia au coeur éponge, Une espèce en voie de disparition qui descend du songe. ***** BRÈCHE DE ROLAN La brèche de Roland n’est pas seulement une curiosité géologique des Hautes-Pyrénées françaises, c’est aussi l’alter ego de Coraline Gaye. Enseignante, autrice et musicienne, elle lie et délie les mots et les mélodies pour créer des mondes sensoriels impressionnistes qui racontent la perte et le renouveau, le doux et la force. Enregistré en août 2020 et produit par Gil Mortio, le premier mini album de Brèche de Roland, intitulé « fin:début », est sorti en décembre 2021 sur le label bruxellois dear.deer.records. Un premier album est en préparation.

Votre billet est ici

MANUFACTURE CHANSON PARIS 124 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE Paris

17.8

EUR17.8.

Votre billet est ici