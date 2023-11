Tachka MANUFACTURE CHANSON, 15 novembre 2023, PARIS.

Tachka MANUFACTURE CHANSON. Un spectacle à la date du 2023-11-15 à 20:30 (2023-11-15 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

ACP LA MANUFACTURE CHANSON, LIC. 1-1062848, PRÉSENTE Tachka est une artiste à la fois proche et singulière. Comme un souvenir d’enfance qui retrouve ses couleurs, un cerf-volant espiègle poussé par les vents de Scandinavie, d’où viennent ses racines. Sur scène, elle dévoile toute la richesse d’un monde hybride, organique et synthétique. Ses chansons ont cette saveur de poésie-à-facettes, que l’on redécouvre constamment en fonction des heures et des éclairages. Avec son troisième album, Tachka fait des figures, affirme ses luttes et ses talents. Tachka Tachka

Votre billet est ici

MANUFACTURE CHANSON PARIS 124 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE Paris

17.8

EUR17.8.

Votre billet est ici