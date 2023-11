Fredda MANUFACTURE CHANSON, 8 novembre 2023, PARIS.

Fredda MANUFACTURE CHANSON. Un spectacle à la date du 2023-11-08 à 20:30. Tarif : 17.8 euros.

ACP LA MANUFACTURE CHANSON, LIC. 1-1062848, PRÉSENTE Après l’organique et intime « Bisolaire », Fredda poursuit son chemin vers des mélodies pop folk lumineuses avec « Phosphène ». Ce nouvel album se nourrit de son rapport sensuel à la nature et au corps. Un vent de liberté qui électrise les sens et nous porte vers l’inconnu et son contraire : la connaissance de soi. En se découvrant, Fredda s’affirme et fait jaillir, de son parcours de chanteuse écoféministe (France Inter), les étincelles d’une nouvelle aventure à laquelle vous êtes invité.e.s. Fredda Fredda

MANUFACTURE CHANSON PARIS 124 AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE Paris

