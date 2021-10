Paris Manga et Sci-Fi show Porte de Versailles. Hall 7.2, 6 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 6 novembre 2021

de 8h30 à 19h

Le dimanche 7 novembre 2021

de 8h30 à 18h

payant

La nouvelle édition de Paris Manga & Sci-Fi Show se tiendra les 6 et 7 novembre 2021. Pendant un week-end, tous les passionnés de pop culture pourront profiter en famille et entre amis des nouveautés mangas, séries et cosplay ! Tout l’univers de la pop nippone attend ses adeptes sur 200 stands et 100 animations.

Paris Manga & Sci-Fi Show est un salon biannuel dédié à la culture asiatique et à la science-fiction sous toutes leurs coutures. Allant de la culture traditionnelle aux jeux vidéo et manga, des séries TV au cinéma et aux comics, Paris Manga & Sci-Fi Show est devenu le salon ludique et incontournable pour tous les amateurs du genre et du grand public.

Manga, stars de cinéma et de séries télé, concours de cosplays, showcases, jeux vidéo, exposition de voitures et autres animations que les fans vont sans doute apprécier. Un moment qui permet également de rencontrer les acteurs de la pop culture et autres, qu’ils soient japonais ou d’ailleurs.

TOUT LE PROGRAMME

Événements -> Salon

Porte de Versailles. Hall 7.2 1 place de la Porte de Versailles Paris 75015

12 : Porte de Versailles (19m) 12 : Convention (788m)



Contact :Paris Manga & Sci-Fi show https://www.parismanga.fr/ https://www.facebook.com/ParisMangaSciFiShow/

Événements -> Salon Ados;Geek;En famille;Enfants

Date complète :

2021-11-06T08:30:00+01:00_2021-11-06T19:00:00+01:00;2021-11-07T08:30:00+01:00_2021-11-07T18:00:00+01:00

Paris Manga