SEJOUR A PARIS PARIS-MANDRES Mandres-les-Roses, 23 octobre 2023

Durant les vacances d’automne 2022, les animateurs jeunesse de St Laurent sur Sèvre et Saint-Malo du Bois ont proposé une animation conjointe « Fabrik’ à projets » afin que les jeunes puissent évoquer, proposer des idées de sorties, d’actions diverses voir de projets à réaliser en commun.

Ainsi, est né le projet de séjour à Paris. L’idée de départ était de pouvoir proposer à chacun la chance de découvrir la capitale et ses lieux culturels et de loisirs mais également de pouvoir aussi rencontrer des associations solidaires afin de découvrir l’engagement de bénévoles dans les villes.

Ce projet entre totalement dans les objectifs fixés par le partenariat des deux structures à savoir de responsabiliser les jeunes autour d’un projet en commun.

L’accompagnement des jeunes se fait tout au long du montage du projet. Que ce soit dans la recherche d’idées, dans la prise de contact avec les prestataires d’hébergement, d’activités mais également dans la recherche de financements (rencontres avec partenaires / demande de subvention…etc). Il se poursuivra inévitablement lors de la réalisation du séjour mais également au retour.

Au retour du séjour, les jeunes souhaitent réaliser :

• Une exposition photos à thème : « Paris » vu par un jeune (photo trompe d’œil, originale/insolite)

• Un Vlog sur le séjour : 2 GoPro utilisées par les jeunes

• Un concours photos : 8 photos sélectionnées pour les mettre en gros plan dans les communes en partenariat avec photographes des communes concernées.

• Un podcast sera réalisé via la web radio de St Laurent S/S «Fun 1020» pour mise en valeur de leur expérience.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T08:00:00+02:00 – 2023-10-23T23:59:00+02:00

2023-10-27T08:00:00+02:00 – 2023-10-27T17:59:00+02:00

