Transversari MAISON DES METALLOS – SALLE NOIRE, 28 mars 2024, PARIS.

Transversari MAISON DES METALLOS – SALLE NOIRE. Un spectacle à la date du 2024-03-28 à 20:00. Tarif : 17.0 euros.

tout public / salle noire / assis placement libre / durée 1h Transversari met en scène un homme dont le corps n’est plus capable d’être au monde comme il l’était. Réfugié derrière des écrans, la vie rythmée par les gestes du quotidien, il finit par se confondre avec les images qui le traversent. Transversari s’articule autour de la présence d’un homme qui passe son temps à regarder des écrans, se perdre à travers les images qui le traversent. Incarnée par le danseur Lorenzo De Angelis, cette figure en suspens choisit de s’extraire de la société, incapable d’assumer les rôles qu’il est censé y tenir. Petit à petit, il passe de l’autre côté du miroir, habité par les images, personnages et fictions qui défilent devant lui. Le mouvement lui offre alors la possibilité de se réapproprier son corps en incorporant les images, modèles et normes qui le traversent, pour mieux arriver à les dépasser Transversari est la forme passive du verbe transversare (être traversé par), mot latin à l’origine du verbe traverser : « traverser », « être traversé par », deux mouvements à l’œuvre tout au long de la pièce, telle une injonction à dépasser les rôles qui nous sont assignés, éprouver notre capacité à épouser des contours différents. Mise en scène Vincent Thomasset

Votre billet est ici

MAISON DES METALLOS – SALLE NOIRE PARIS 94 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD Paris

17.0

EUR17.0.

