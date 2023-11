Matière(s) Première(s) + Solo de Joseph Nama MAISON DES METALLOS – SALLE NOIRE, 25 janvier 2024, PARIS.

Matière(s) Première(s) + Solo de Joseph Nama MAISON DES METALLOS – SALLE NOIRE. Un spectacle à la date du 2024-01-25 à 20:00 (2024-01-24 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Ballet de danses africaines urbaines out public à partir de 8 ans / assis / salle noire / placement libre / pas de retardataire en salledurée 15+55mn : pas de vestiaire À travers la simplicité de la danse et la présence des corps, les symboles révélés par les gestes évoquent les mécanismes de domination culturelle et mentale post-coloniaux et la violence militaire qui rendent possible le pillage des ressources, nous amenant à questionner les rapports de force sur lesquels reposent les relations entre l’Afrique et l’Occident. De la rage impuissante aux prières pour les ancêtres, de la reconstruction d’identités bafouées à la nécessité viscérale de danser pour ne pas se soumettre, trois hommes et trois femmes aux parcours et aux problématiques convergentes se rassemblent pour exorciser leurs démons et convoquer la vie. Les danses africaines urbaines, issues du continent africain, font aujourd’hui vibrer la jeunesse du monde entier. Sensuelles, frénétiques, ancrées dans des racines multiculturelles à la fois traditionnelles et urbaines, elles nous ramènent au langage primordial du corps. Matière(s) première(s) est un voyage initiatique dans l’univers des cultures africaines urbaines, où la danse subtile et explosive de six danseurs révèle la beauté intemporelle et la brutalité fondamentale du monde. En première partie, Joseph Nama – danseur ayant participé à la création de Matière(s

MAISON DES METALLOS – SALLE NOIRE PARIS 94 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD Paris

