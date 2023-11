Underdogs MAISON DES METALLOS – SALLE NOIRE, 12 janvier 2024, PARIS.

Underdogs MAISON DES METALLOS – SALLE NOIRE. Un spectacle à la date du 2024-01-12 à 20:00 (2024-01-11 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

tout public à partir de 10 ans / assis / salle noire / placement libre / pas de retardataire en salle durée 50 mn Dans Underdogs, trois interprètes – une femme et deux hommes –, expriment les liens personnels et émotionnels qui les relient à l’étymologie de leur propre danse. Sur fond de musique soul évocatrice du climat politique des années 70 aux Etats-Unis, l’énergie explosive de leurs corps s’ancre dans la nature rebelle des mouvements populaires pour la cause des sous-estimés, des laissés-pour-compte de notre société, les « underdogs ». Les “underdogs” sont ceux que l’on donne perdants, ceux sur qui l’on ne parie pas. Ce sont ceux qui font partie du paysage urbain et sur lesquels notre œil se pose sans oser s’attarder. Dans cette pièce chorégraphique, Anne Nguyen explore la manière dont l’imagerie urbaine traverse nos corps et quelles empreintes elle nous laisse. Quelles influences nous réapproprions-nous, à quels personnages nous identifions-nous pour construire nos personnalités, nos états de corps ? La danse hip-hop, danse urbaine par excellence, se nourrit de tout ce qui questionne les normes. Le danseur détecte avidement tout signe de transgression et le transforme en geste créatif. « Lorsque j’observe un danseur, tous ces signes intériorisés me touchent. Car la danse hip-hop puise ses inspirations dans les postures, les gestes et les énergies des personnages des clubs et des rues populaires de l’Amérique des années 70. Dans Underdogs, les danseurs explorent la source de leur gestuelle : à quels symboles, à quels marqueurs sociaux se rattache-t-elle ? Quels liens personnels et émotionnels les danseurs entretiennent-ils à l’étymologie de leur propre danse ? Dans quelle mesure l’énergie explosive de leurs corps s’ancre-t-elle dans la nature rebelle des mouvements populaires pour la cause des “underdogs”, des laissés-pour-compte de notre société ? » — Anne Nguyen Par leur danse, les interprètes incarnent une imagerie urbaine parfois provocatrice, parfois transgressive, parfois oppressante, parfois libératrice. En plongeant dans différents états, ils explorent l’inconscient collectif qui les rassemble et se livrent à un processus profond d’introspection. Sur fond de musique soul évocatrice du climat politique des années 70 aux États-Unis, ils confrontent avec fierté la masse invisible de leur héritage urbain. À travers le regard de l’autre et en faisant face à leurs propres antagonismes, les interprètes mettent en évidence les liens profonds qui les unissent et les choix qui font d’eux des individus à la personnalité pleinement assumée. Autour du spectacle: bord plateau à l’issue de la représentation le jeudi 11 janvier présentation du mois avec Anne Nguyen le jeudi 11 janvier bord plateau à l’issue de la représentation le vendredi 12 janvier

MAISON DES METALLOS – SALLE NOIRE PARIS 94 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD Paris

