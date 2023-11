Babx & Adrien Mondot Présentent Piano Piano MAISON DES METALLOS – SALLE NOIRE, 20 décembre 2023, PARIS.

Babx & Adrien Mondot Présentent Piano Piano MAISON DES METALLOS – SALLE NOIRE. Un spectacle à la date du 2023-12-20 à 20:30 (2023-12-20 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

MAISON DES METALLOS PRESENTENT Ce projet est l’histoire d’une rencontre entre Babx et son double solo, Adrien Mondot. Et le coeur de cette rencontre réside dans le plaisir du jeu et la simplicité de l’assemblage entre un univers sonore et un univers visuel. Plongés littéralement dans un « espace image », l’instrument et l’instrumentiste deviennent les protagonistes d’une épopée onirique qui oscille entre l’abstraction et l’impressionnisme. Rendre visibles les vibrations de l’air, sentir la résonance d’un accord, mais aussi voir le silence et entendre l’obscurité… voilà nos désirs ! Le dernier album de Babx est sorti à la rentrée 2023, Une maison avec un piano dedans. conception, scénographie et interprétation Adrien Mondot composition et interprétation musicale Babx direction technique Raphaël Guénot coproduction Adrien M & Claire B et La Familia. Assis – placement libre – pas de vestiaire – durée 1h

MAISON DES METALLOS – SALLE NOIRE PARIS 94 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD Paris

