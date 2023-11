Les Frères Martel + Mathieur Bauer & Sylvain Cartigny MAISON DES METALLOS – SALLE NOIRE, 11 novembre 2023, PARIS.

Les Frères Martel + Mathieur Bauer & Sylvain Cartigny MAISON DES METALLOS – SALLE NOIRE. Un spectacle à la date du 2023-11-11 à 21:00 (2023-11-11 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

Maison des métallos présente: L-R-21-12162 / 12167 / 12258 Ce concert créé pour cette soirée d’ouverture entremêlera l’univers latino-américain teintées de rock de Nicolas et Seb Martel, en butinant dans le répertoire rockabilly de Mathieu Bauer et Sylvain Cartigny. S’y ajouteront les voix du comédien-chanteur Mathias Girbig et de l’interprète de Femme capital, Emma Liégeois. Sébastien Martel, Mathieu Bauer, Nicolas Martel, Sylvain Cartigny

Votre billet est ici

MAISON DES METALLOS – SALLE NOIRE PARIS 94 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD Paris

17.0

EUR17.0.

Votre billet est ici