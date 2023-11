Video – Like – Maison des Métallos – Paris MAISON DES METALLOS – SALLE CLAIRE Catégorie d’Évènement: Paris Video – Like – Maison des Métallos – Paris MAISON DES METALLOS – SALLE CLAIRE, 14 mars 2024, PARIS. Video – Like – Maison des Métallos – Paris MAISON DES METALLOS – SALLE CLAIRE. Un spectacle à la date du 2024-03-14 à 20:00 (2024-03-12 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros. tout public / salle claire assis placement libre / durée 55 mn / pas de vestiaire Video-Like répond à une forme d’urgence : sortir des écrans. Video-Like tente de rétablir l’équilibre en proposant à trois interprètes de trois générations différentes de s’emparer des flux de vidéos charriés à l’infini par les écrans. En écho à Transversari – création dans laquelle le danseur Lorenzo De Angelis incarne un homme reclus chez lui, réfugié derrière les écrans –, Video-Like prolonge cette recherche autour du rapport que nous entretenons avec les images qui nous traversent, les écrans qui nous accompagnent. Pensée pour être jouée à proximité du public, Video-Like met en scène trois interprètes de trois générations différentes qui s’emparent en direct de vidéos diffusées au plateau. Si le public n’a pas accès aux images, il en perçoit directement les effets à travers les corps et les voix des protagonistes. Video-Like offre la possibilité d’un mode d’échange intergénérationnel, de partage renouvelé, s’opposant ainsi aux relations univoques que nous entretenons avec les écrans. Mise en scène Vincent Thomasset Votre billet est ici MAISON DES METALLOS – SALLE CLAIRE PARIS 94 RUE JEAN-PIERRE TIMBAUD Paris 17.0

