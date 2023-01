Les Outre-mer aux avant postes Maison de l’océan Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Les Outre-mer aux avant postes Maison de l’océan, 2 février 2023 10:00, Paris. 2 février – 2 mars, les jeudis Sur place Gratuit https://evenements.lepoint.fr/outre-mer/billetterie/

Dans le cadre magnifique de la Maison de l’Océan à Paris, Le Point organise une journée de conférences et de débats dédiée aux Outre-mer. Dans le cadre magnifique de la Maison de l’Océan à Paris, Le Point organise une journée de conférences et de débats dédiée aux Outre-mer. Élections en Polynésie, vivre-ensemble à Mayotte, appel de Fort-en-France à une refondation de la relation entre la métropole et ses territoires ultramarins : aux quatre coins du globe, l’actualité des Outre-mer sera brûlante en 2023. Au cours de la seconde édition des Outre-mer aux avant-postes, il sera également question des grands sujets de l’époque : préservation de la biodiversité, développement de l’économie bleue, tensions énergétiques, logements abordables et pérennes. Car les Outre-mer, ces territoires disséminés sur la planète et les océans, demeurent en première ligne des enjeux de notre temps. Nous vous donnons rendez-vous le 2 février 2023 pour la deuxième édition à Paris. Maison de l’océan 195 Rue Saint-Jacques Paris 75005 Paris Quartier du Val-de-Grâce Paris jeudi 2 février – 10h00 à 18h00

