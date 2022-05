Erwan Rougé et Lionel Monier Maison de la poésie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Erwan Rougé et Lionel Monier Maison de la poésie, 31 mai 2019 19:30, Paris. Vendredi 31 mai 2019, 19h30 Sur place Gratuit 02 99 51 33 32 Poésie D’un monde à l’autre, d´une rive à l’autre, la Péniche Spectacle et la Maison de la Poésie s’associent le temps d’une escale pour “être ensemble, passeurs de mots”, prêtant une oreille attentive à la parole des poètes : Lecture croisée Lionel Monier- Erwann Rougé autour de l’œuvre de Julien Bosc. Maison de la poésie 47 Rue Armand Rebillon, 35000 Rennes 35000 Paris Paris vendredi 31 mai 2019 – 19h30 à 20h30

Détails Heure : 19:30 - 20:30 Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Maison de la poésie Adresse 47 Rue Armand Rebillon, 35000 Rennes Ville Paris lieuville Maison de la poésie Paris Departement Paris

Maison de la poésie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Erwan Rougé et Lionel Monier Maison de la poésie 2019-05-31 was last modified: by Erwan Rougé et Lionel Monier Maison de la poésie Maison de la poésie 31 mai 2019 19:30 Maison de la Poésie Paris Paris

Paris Paris